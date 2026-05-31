Xuất bản ngày 31/05/2026 06:27 AM
Khoảnh khắc PSG nâng cao cúp vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp

Khánh Ly
Sau 120 phút bất phân thắng bại với tỷ số 1-1, PSG đã giành chiến thắng 4-3 trước Arsenal ở loạt sút luân lưu để bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Sáng 31/5, UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải 2025-2026 xác định được nhà vô địch sau trận chung kết tại Budapest, Hungary. PSG đánh bại Arsenal trong loạt luân lưu (hòa 1-1 trước đó).

Đội bóng thủ đô nước Pháp khẳng định vị thế của một trong những tập thể xuất sắc nhất lịch sử Champions League với hai chức vô địch liên tiếp. Chiến thắng của PSG không chỉ chấm dứt chuỗi bất bại của Arsenal tại Champions League mùa giải năm nay mà còn khép lại hy vọng lần đầu bước lên đỉnh châu Âu của đội bóng thành London.

Từng bị gắn mác "gã nhà giàu thiếu thành tích", nhà vô địch Ligue 1 giờ đã lột xác dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique. Với sự kết hợp giữa lối chơi thiên về tấn công và giàu bản lĩnh, họ đã khẳng định vị thế của đội bóng thống trị bóng đá châu Âu.

Năm 2025, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã đưa PSG giành chức vô địch Champions League lịch sử sau khi đánh bại Inter Milan với tỷ số 5-0 trong trận chung kết. "Đội hình mùa này mạnh hơn mùa trước. Trước trận, chúng tôi hiểu rõ Arsenal là đối thủ khó chơi đến mức nào", HLV Luis Enrique chia sẻ.

Kể từ khi Luis Enrique tiếp quản đội bóng, PSG toàn thắng ở cả 6 loạt luân lưu. Chiến lược gia 56 tuổi cùng đội bóng giành chiến thắng 12 trong tổng số 13 trận chung kết loại trực tiếp cấp câu lạc bộ.

“Việc giành chức vô địch liên tiếp không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi đã làm được. HLV là thủ lĩnh thực sự của đội bóng. Chúng tôi tin tưởng ông ấy. Ngay từ ngày đầu tiên, ông ấy đã nhấn mạnh rằng tập thể phải được đặt lên trên mọi cá nhân. Điều chúng tôi xây dựng không chỉ là một đội bóng, mà là một gia đình”, hậu vệ Achraf Hakimi phát biểu sau chiến thắng lịch sử.

Chức vô địch khép lại mùa giải đáng nhớ của PSG. Từ màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục ở vòng bảng, đại diện nước Pháp vươn lên mạnh mẽ ở các vòng loại trực tiếp, ghi kỷ lục 45 bàn thắng trên hành trình lên ngôi. Danh hiệu cũng giúp HLV Luis Enrique trở thành một trong số ít chiến lược gia từng ba lần vô địch Champions League.

