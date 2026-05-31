HLV Luis Enrique: Paris Saint-Germain xứng đáng vô địch Champions League

Ngày 31/5, Paris Saint-Germain (PSG) bảo vệ thành công ngôi vương tại Champions League (Cúp C1 châu Âu) sau chiến thắng luân lưu với tỷ số 4-3 trước Arsenal. Sau trận, HLV Luis Enrique khẳng định PSG hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch.

"Đó là một trận đấu vô cùng căng thẳng và khó khăn. Chúng tôi phải đối đầu với đội bóng có khả năng tận dụng các tình huống cố định tốt nhất châu Âu. Tuy nhiên, tôi nghĩ PSG đã kiểm soát được thế trận.

Tôi rất hạnh phúc và tin rằng chúng tôi xứng đáng với chức vô địch. Sau tất cả những khó khăn mà đội bóng đã trải qua trong mùa giải, tôi cho rằng đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng", HLV Luis Enrique chia sẻ.

Đánh giá về đối thủ, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận Arsenal đã khiến PSG gặp nhiều khó khăn: "Đây là giấc mơ trở thành hiện thực. Chúng tôi vừa trải qua một trận chung kết đỉnh cao trước một trong những đối thủ khó chơi nhất châu Âu.

Arsenal ghi bàn ngay trong những phút đầu tiên và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn đội đã vực dậy. Arsenal phòng ngự hoàn hảo, tấn công mạnh mẽ, rất khó để xuyên thủng hàng phòng ngự của họ".

Luis Enrique tiết lộ ông không can thiệp quá nhiều vào thứ tự thực hiện các quả luân lưu. Thay vào đó, các cầu thủ được trao quyền tự quyết. “Vẫn như thường lệ thôi. Tôi đã chọn sẵn 6 cầu thủ trong danh sách, còn thứ tự thực hiện thì các cậu ấy tự quyết định với nhau. Tôi muốn mọi người bước vào loạt sút với tâm lý thật thoải mái, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình".

Chiến thắng tại Budapest giúp Luis Enrique trở thành một trong số ít những huấn luyện viên giành được chức vô địch Champions League liên tiếp. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha không muốn nói nhiều về những cột mốc cá nhân. "Huyền thoại ư? Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ có 3 chức vô địch thôi, nên tôi phải cố gắng hơn nữa. Tôi sẽ hướng tới chiếc cúp thứ tư".

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, Luis Enrique cũng hé lộ kế hoạch cho mùa giải tới. Theo ông, PSG sẽ không có nhiều thay đổi về nhân sự dù thị trường chuyển nhượng đang đến gần.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường hiện tại. PSG không cần quá nhiều tân binh vì rất khó tìm được những cầu thủ phù hợp với đội bóng. Chúng tôi sẽ đánh giá mọi thứ một cách kỹ lưỡng, nhưng không có gì phải vội vàng. Chúng tôi đã có một đội hình tuyệt vời, chỉ cần một vài cầu thủ để thay đổi ở một số vị trí", HLV Luis Enrique tiết lộ.

Luis Enrique tiếp quản PSG vào năm 2023 với lời hứa tạo ra một cuộc chuyển đổi về văn hóa thay vì chạy theo hào quang tức thời. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn xây dựng một tập thể đề cao tinh thần cống hiến hơn là vị thế cá nhân, nơi những ngôi sao lớn nhất cũng phải cùng nhau phòng ngự, tấn công và vượt qua khó khăn.

Chức vô địch cùng PSG giúp Luis Enrique nâng tổng số lần đăng quang Champions League trong sự nghiệp huấn luyện lên con số 3. Trước đó, ông từng cùng Barcelona giành chiếc cúp bạc danh giá vào năm 2015.

Với danh hiệu mới nhất, chiến lược gia người Tây Ban Nha trở thành một trong những HLV giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu, cân bằng kỷ lục 3 lần vô địch của Bob Paisley, Zidane và Pep Guardiola.

Hiện chỉ còn Carlo Ancelotti đứng trên họ. Nhà cầm quân người Italy vẫn giữ vị trí độc tôn với 5 lần nâng cao chiếc cúp danh giá nhất châu Âu.