Thành phố nào của Việt Nam lọt top giàu nhất thế giới?

Theo báo cáo "Thành phố giàu có nhất thế giới năm 2023" (The Wealthiest Cities in the World in 2023) do Henley & Partners và New World Wealth công bố, TP.HCM có 7.700 người tài sản trên 1 triệu USD, 15 người tài sản từ 100 triệu USD trở lên và 3 tỷ phú USD.

Trong danh sách chung, TP.HCM đứng 67/97 thành phố giàu có nhất thế giới. Xếp hạng này dựa trên quy mô tài sản bao gồm: bất động sản, tiền mặt và cổ phần trong công ty của các cư dân sinh sống tại thành phố đó.

Báo cáo này cũng đánh giá, TP.HCM đứng thứ 9 trong danh sách những thành phố có lượng triệu phú tăng nhanh nhất thế giới trong thập kỷ qua.