Địa phương nào có quy mô kinh tế lớn nhất Việt Nam?

Hà Nội

Ở vị trí thứ 2 là Hà Nội với GRDP tăng 6,52% so với năm trước. Quy mô GRDP của Hà Nội 2024 ước đạt 1,43 triệu tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 163,5 triệu đồng, tăng 8,8% so với năm 2023.

Trong cơ cấu GRDP của Hà Nội 2024, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất là 65,6%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 22,79%.

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Hà Nội ước tăng 10,5% so với năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tăng 38,7%.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hà Nội đạt 2,2 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2023, đứng thứ 5 cả nước về thu hút vốn FDI.