Tỉnh nào thu ngân sách thấp nhất cả nước?

B

Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2024, tổng thu ngân sách toàn tỉnh 98.200 tỷ đồng, tăng 19,5% so với dự toán Trung ương giao, tăng 10,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện cả năm 2024 là 32.345,24 tỷ đồng, ước đạt 96,8% so với dự toán và bằng 125,1% so với cùng kỳ.

Mức thu ngân sách của Bà Rịa - Vũng Tàu đứng đầu trong 57 tỉnh, xếp ngay sau là Bình Dương với hơn 71.000 tỷ.