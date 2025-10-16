Đảo nào của Việt Nam đẹp nhất châu Á, thứ 3 thế giới năm 2025?

A

Phú Quốc

Ngày 7/10, tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler (Mỹ) công bố danh sách “Các đảo đẹp nhất thế giới năm 2025”, kết quả bình chọn của gần một triệu chuyên gia và du khách toàn cầu. Trong danh sách này, Phú Quốc (Việt Nam) vinh dự được xếp hạng là đảo đẹp nhất châu Á và đứng thứ ba thế giới, khẳng định vị thế của du lịch biển đảo Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Theo bảng xếp hạng, Phú Quốc đạt tổng điểm 95,51/100, vượt qua hàng loạt điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực. Điểm số được chấm dựa trên nhiều tiêu chí như cảnh quan thiên nhiên, chất lượng dịch vụ, trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực, mức độ an toàn và sự hiếu khách.

Hai đảo xếp trên Phú Quốc đều ở Mỹ, là Kiawah và Hilton Head, vượt qua các tên tuổi khác như Maldives (92,31); Maui của Hawaii, Mỹ (93,35); Bali, Indonesia(89,84) hay Phuket, Thái Lan (84,62).