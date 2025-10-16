Đảo nào của Việt Nam đẹp nhất châu Á, thứ 3 thế giới năm 2025?

1. Đảo nào của Việt Nam được bình chọn đẹp nhất châu Á, thứ 3 thế giới năm 2025?
- A
Phú Quốc
Ngày 7/10, tạp chí du lịch danh tiếng Condé Nast Traveler (Mỹ) công bố danh sách “Các đảo đẹp nhất thế giới năm 2025”, kết quả bình chọn của gần một triệu chuyên gia và du khách toàn cầu. Trong danh sách này, Phú Quốc (Việt Nam) vinh dự được xếp hạng là đảo đẹp nhất châu Á và đứng thứ ba thế giới, khẳng định vị thế của du lịch biển đảo Việt Nam trên bản đồ quốc tế.
Theo bảng xếp hạng, Phú Quốc đạt tổng điểm 95,51/100, vượt qua hàng loạt điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực. Điểm số được chấm dựa trên nhiều tiêu chí như cảnh quan thiên nhiên, chất lượng dịch vụ, trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực, mức độ an toàn và sự hiếu khách.
Hai đảo xếp trên Phú Quốc đều ở Mỹ, là Kiawah và Hilton Head, vượt qua các tên tuổi khác như Maldives (92,31); Maui của Hawaii, Mỹ (93,35); Bali, Indonesia(89,84) hay Phuket, Thái Lan (84,62).
- B
Côn Đảo
- C
Cô Tô
- D
Lý Sơn
2. Phú Quốc là hòn đảo lớn thứ mấy ở Việt Nam?
- A
1
Đảo Phú Quốc gồm quần thể 22 đảo có diện tích lớn, nhỏ khác nhau. Tổng diện tích đảo Phú Quốc khoảng 574km2, được đánh giá là đảo lớn nhất Việt Nam. Phú Quốc nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ trong vắt, những giá trị văn hóa đặc trưng, các điểm vui chơi giải trí được đầu tư hiện đại… đem đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời.
- B
2
- C
3
- D
4
3. Phú Quốc được mệnh danh là gì của Việt Nam?
- A
Đảo san hô
- B
Đảo vàng
- C
Đảo mặt trời
- D
Đảo ngọc
Đảo Phú Quốc thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang, là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo nằm trong Vịnh Thái Lan, cũng là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam. Được mệnh danh là đảo ngọc, Phú Quốc làm say lòng du khách bởi những bãi cát trắng dài miên man bên làn nước xanh biếc.
Bên cạnh vẻ đẹp nguyên sơ, vùng đất này còn nổi tiếng với đặc sản nước mắm, rượu sim và nhiều loại hải sản độc đáo. Năm 2006, Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang bao gồm cả phú Quốc đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.
4. Đặc sản nổi tiếng nhất của Phú Quốc là gì?
- A
Cá kho
- B
Mắm tôm
- C
Nước mắm
Nước mắm Phú Quốc là một trong những đặc sản nổi tiếng nhất và là niềm tự hào của đảo này. Nước mắm Phú Quốc nổi tiếng bởi hương vị đậm đà, thơm ngon đặc trưng, được làm từ cá cơm tươi đánh bắt tại vùng biển Phú Quốc và sử dụng phương pháp ủ chượp truyền thống. Nước mắm Phú Quốc còn được EU bảo hộ chỉ dẫn địa lý và nghề làm nước mắm đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
- D
Nem thính
5. Tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới nối Phú Quốc với hòn đảo nào?
- A
Hòn Móng Tay
- B
Hòn Dăm
- C
Hòn Thơm
Cáp treo Hòn Thơm là tuyến cáp treo vượt biển nối phường An Thới với đảo Hòn Thơm. Tuyến cáp treo thuộc quần đảo An Thới, tỉnh Kiên Giang. Tuyến cáp treo này nằm ở phía Nam đảo Phú Quốc, cách phường Dương Đông khoảng 25 km.
Cáp treo Hòn Thơm Ga An Thới bắt đầu hoạt động từ năm 2018. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất tại Phú Quốc. Cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc đã đạt kỷ lục Guinness thế giới với danh hiệu “Cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới với độ dài 7899.9m”.
- D
Hòn Gầm Ghì
Bình luận