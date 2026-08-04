Thắng đậm Indonesia, tuyển Việt Nam được tặng 2 tỷ đồng

(VTC News) -

Đại diện của câu lạc bộ Ninh Bình xác nhận doanh nhân Nguyễn Đức Thụy thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng trước Indonesia. Đây là khoản thưởng lớn đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tại ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Hoàng Đức là thành viên nổi bật của Ninh Bình trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Trước Indonesia, tiền vệ số 14 mang băng thủ quân, thi đấu xuất sắc ở hàng tiền vệ và có 2 đường chuyền kiến tạo cho Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Xuân Son ghi bàn.

Video: Đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0.

Từ trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia thi đấu vòng bảng ASEAN Cup 2026, ông Nguyễn Đức Thụy gọi điện động viên HLV trưởng Kim Sang-sik và toàn đội. Đồng thời, vị doanh nhân này cũng treo thưởng 2 tỷ đồng nếu đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia.

Thời điểm đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik ở thế khó sau khi bị Singapore cầm hòa 0-0. Việc giành chiến thắng trước Indonesia trên sân khách trong bối cảnh đối thủ sở hữu đội hình có nhiều cầu thủ mang dòng máu châu Âu là nhiệm vụ rất khó. Dù vậy, trên sân Pakansari ở Bogor, đội tuyển Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Indonesia.

Chỉ trong 15 PHÚT đầu hiệp 1, các bàn thắng của Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Hai Long nhanh chóng mang về lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, toan tính của HLV John Herdman phá sản bởi hàng thủ Indonesia thi đấu thiếu tập trung, để lộ nhiều khoảng trống và mắc sai lầm giúp các cầu thủ Việt Nam dễ dàng ghi bàn.

Sang đến hiệp 2, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì thế trận có lợi. Indonesia giữ bóng nhiều, tấn công liên tục nhưng không ghi được bàn thắng và phải trả giá. Nguyễn Xuân Son ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia lúc 20h ngày 7/8.

XH Đội Trận đấu Bàn thắng/Bàn thua Điểm 1 Việt Nam 3 10-0 7 2 Singapore 3 4-1 7 3 Indonesia 3 8-4 6 4 Campuchia 3 5-7 3 5 Timor Leste 4 0-15 0