Địa phương nào có ngôi làng lọt top đẹp nhất thế giới?

A

Sông Hàn

Cầu sông Hàn là một trong những cây cầu bắc qua sông Hàn ở Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam. Công trình này do kỹ sư, công nhân nước ta tự lên ý tưởng và thi công. Thiết kế cầu quay sông Hàn được làm bằng bê tông cốt thép rất chắc chắn.

Cầu sông Hàn quay nhằm mục đích phục vụ cho giao thông đường thủy. Hoạt động này tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu thuyền qua lại. Sở dĩ, cầu quay là do phần trục chính có thể di chuyển được góc 90 độ.