1. Địa phương nào có ngôi làng lọt top đẹp nhất thế giới?
- A
Cần Thơ
- B
Hà Nội
- C
TP.HCM
- D
Đà Nẵng
Mới đây, Tạp chí Forbes của Mỹ xếp Cẩm Thanh (phường Hội An Đông, Thành phố Đà Nẵng) ở vị trí thứ 20 trong top 50 làng đẹp nhất thế giới (The World’s 50 Most Beautiful Villages 2025). Đây là ngôi làng duy nhất ở Việt Nam được vinh danh trong bảng xếp hạng.
Theo mô tả của Forbes, làng Cẩm Thanh được bao bọc bởi sông nước và rừng dừa. Khám phá Cẩm Thanh trên chiếc thuyền thúng lướt nhẹ qua rừng dừa Bảy Mẫu và chứng kiến những người lái đò địa phương quăng chài là trải nghiệm khó quên.
2. Đà Nẵng sở hữu bao nhiêu di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận?
- A
1
- B
2
Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thành phố Đà Nẵng hiện có 2 di sản văn hóa thế giới, 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 1 di sản tư liệu và 1 khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận.
Ngoài ra, còn 8 di sản văn hóa phi vật thể thuộc danh mục quốc gia, 6 di tích quốc gia đặc biệt, 84 di tích cấp quốc gia, 475 di tích cấp thành phố, 19 bảo vật quốc gia, cùng kho tàng văn hóa phi vật thể phong phú như văn hóa, văn học dân gian, nghệ thuật biểu diễn, lễ hội truyền thống, nghề thủ công mỹ nghệ và tri thức dân gian.
- C
3
- D
4
3. Mới đây, Đà Nẵng hợp nhất với địa phương nào?
- A
Quảng Trị
- B
Quảng Ngãi
- C
Thừa Thiên Huế
- D
Quảng Nam
Thành phố Đà Nẵng mới sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam có diện tích hơn 11.867 km², dân số hơn 3 triệu người, với 94 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 23 phường, 70 xã và 1 đặc khu Hoàng Sa).
Với hệ thống cảng biển – sân bay – di sản – khu công nghiệp đồng bộ, Thành phố Đà Nẵng mới được kỳ vọng trở thành "trung tâm tăng trưởng mới của miền Trung", thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển bền vững.
4. Cây cầu quay duy nhất tại Việt Nam thuộc Đà Nẵng bắc qua sông nào?
- A
Sông Hàn
Cầu sông Hàn là một trong những cây cầu bắc qua sông Hàn ở Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam. Công trình này do kỹ sư, công nhân nước ta tự lên ý tưởng và thi công. Thiết kế cầu quay sông Hàn được làm bằng bê tông cốt thép rất chắc chắn.
Cầu sông Hàn quay nhằm mục đích phục vụ cho giao thông đường thủy. Hoạt động này tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu thuyền qua lại. Sở dĩ, cầu quay là do phần trục chính có thể di chuyển được góc 90 độ.
- B
Sông Cẩm Lệ
- C
Sông Túy Loan
- D
Sông Cổ Cò
5. Trong các thành phố trực thuộc trung ương, Đà Nẵng có diện tích xếp thứ mấy?
- A
1
Trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng có diện tích lớn nhất với 11.860km2 sau khi sáp nhập với Quảng Nam. Quảng Nam với diện tích hơn 10.574km2 đã giúp Đà Nẵng trở thành thành phố có diện tích lớn nhất Việt Nam. Còn Hải Phòng là thành phố có diện tích nhỏ nhất với 3.195km2, dù đã hợp nhất với tỉnh Hải Dương.
- B
2
- C
3
- D
4
