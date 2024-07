(VTC News) -

Mặc dù trong các nhà vệ sinh công cộng trên thế giới nói chung và Nhật Bản nói riêng luôn được bố trí những cuộn giấy vệ sinh và thùng rác nhỏ để đựng rác bẩn nhưng nếu sinh sống hoặc đi du lịch ở Nhật Bản, hẳn bạn sẽ nhận thấy thùng rác trong nhà vệ sinh công cộng không bao giờ chứa giấy vệ sinh.

Tại sao người Nhật không vứt giấy vệ sinh vào thùng rác?

Theo chia sẻ của những nhân viên vệ sinh tại quốc gia này, vứt giấy vệ sinh đã qua sử dụng vào bồn cầu và xả nước là cách tốt nhất để xả giấy vệ sinh. Việc làm này không chỉ giảm bớt gánh nặng dọn dẹp cho nhân viên vệ sinh mà còn giảm thiểu tình trạng vi khuẩn, mùi hôi lây lan trong không khí bởi những miếng giấy vệ sinh đã qua sử dụng thường chứa nhiều vi khuẩn.

Người Nhật không bao giờ vứt giấy vệ sinh vào thùng rác. (Ảnh minh hoạ: Istock)

Nhà vệ sinh có diện tích nhỏ, thường khá ẩm ướt và còn có những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với cơ thể chúng ta như bàn chải đánh răng, khăn tắm... Do đó, giấy vệ sinh sau khi sử dụng nếu không được xử lý ngay sẽ dễ dàng lây lan vi khuẩn ra khắp nhà vệ sinh và bám vào các vật dụng, gây hại cho sức khoẻ của mỗi chúng ta.

Do quan điểm và nhu cầu của người dân nên các công ty giấy của Nhật Bản đều sản xuất những loại giấy vệ sinh có tính hoà tan, có khả năng phân huỷ trong nước, do đó mọi người không phải lo lắng về vấn đề tắc nghẽn. Bản thân công nghệ sản xuất bồn cầu cũng ngày càng tiên tiến, có lực xả mạnh hơn nên tắc nghẽn bồn cầu không phải là vấn đề đáng lo ngại. Đó là lý do giải thích tại sao người Nhật không bao giờ vứt giấy vệ sinh vào thùng rác.

Mẹo giữ nhà vệ sinh luôn sạch, thơm

Ngoài việc xử lý giấy vệ sinh đúng cách sau khi sử dụng, bạn hãy tham khảo những biện pháp dưới đây để giúp nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, thơm tho.

Giữ khăn tắm luôn khô ráo

Phòng tắm, nhà vệ sinh là nơi ẩm ướt, có độ ẩm không khí cao nên việc để khăn tắm sau khi sử dụng ở đây là không hợp lý vì dễ tạo môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển, gây nổi mụn, dị ứng... Sau khi dùng xong khăn tắm, bạn nên đem chúng ra phơi dưới ánh nắng mặt trời cho khô rồi sử dụng tiếp. Khăn tắm cũng nên được thay giặt liên tục sau 2 - 3 ngày để làm sạch bụi bẩn, vi khuẩn.

Sử dụng baking soda

Baking soda được biết đến với khả năng loại bỏ mùi hôi khá hiệu quả. Do đó, bạn có thể rắc banking soda vào những đường cống thoát nước trong nhà vệ sinh hoặc bồn cầu, sau đó đổ nước sôi lên để nó làm bở những vết bẩn bám trong nhà vệ sinh và loại bỏ mùi khó chịu.

Dùng xà phòng thơm, tinh dầu

Đặt 1 bánh xà phòng thơm trong nhà tắm, sử dụng tinh dầu cũng là cách giúp cho nhà vệ sinh của bạn luôn thơm tho, át được mùi hôi của bồn cầu hay của ống nước sau khi sử dụng.

Nên mở cửa sổ hoặc bật máy thông gió để không khí trong nhà vệ sinh được lưu thông, nhà vệ sinh khô thoáng giúp giảm vi khuẩn cũng như mùi hôi.