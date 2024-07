Vì sao không nên mua bột sắn ướp hương hoa?

(VTC News) -

Theo Đông y, sắn dây vị ngọt, tính mát, có công dụng giải nhiệt, chữa các chứng sốt do ngoại cảm, đau cổ gáy, đau đầu, sốt cao khát nước, chảy máu cam...

Sắn dây sau khi thu hoạch sẽ được làm sạch, gọt vỏ, cắt khúc để luộc ăn hoặc phơi khô và làm thành bột sắn dây tích trữ dài ngày. Trong đó, bột sắn dây là mặt hàng bán chạy vào mùa hè vì có thể dùng nấu chè, pha nước uống giúp thanh nhiệt, giải độc, cải thiện hệ tiêu hoá.

Vì sao không nên mua bột sắn ướp hương hoa?

Để các món từ bột sắn dây thêm hấp dẫn, nhiều người thường ướp với hoa nhài, hoa bưởi cho thơm. Tuy nhiên, nếu không phải bạn tự tay làm, hoặc biết chắc chỗ bột sắn mình mà người khác cho, biếu được ướp tự nhiên theo quy trình an toàn thì tốt nhất nên dùng loại nguyên chất.

Vì sao không nên mua bột sắn ướp hương hoa? Mùi hương tự nhiên của những bông hoa tươi thường khá nhẹ, chỉ đủ ướp cho một lượng bột nhỏ, do đó sẽ cần lượng hoa lớn nếu cần sản xuất bột sắn dây để bán. Quá trình ướp cũng khá công phu. Do đó, chi phí làm bột sắn ướp hương hoa tự nhiên sẽ rất lớn, chưa kể mùi hương tự nhiên cũng không tồn tại lâu mà bay khá nhanh.

Chính vì vậy, để tạo mùi thơm, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, nhiều nhà sản xuất bột sắn dây thường cho hương liệu để tạo mùi. Hương liệu an toàn đủ tiêu chuẩn dùng cho thực phẩm thường rất đắt, do đó nguy cơ bạn mua phải bột sắn ướp hương liệu không đảm bảo chất lượng sẽ rất cao, chẳng những không đem lại mùi thơm dễ chịu như hoa thật mà còn tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe. Đó là lý do vì sao bạn không nên chọn bột sắn ướp hương hoa mà nên mua loại "mộc".

VKhông nên mua bột sắn ướp hương hoa mà nên chọn loại nguyên chất. (Ảnh minh hoạ: Pinterest)

Lưu ý, với loại bột sắn ướp hương hoa để nguyên cả cánh trong túi bột, bạn nên sử dụng sớm. Những cánh hoa còn trong bột sắn dễ bị nấm mốc, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Những lợi ích của bột sắn dây

Bài đăng trên website của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec đã chỉ ra những lợi ích sức khoẻ khi sử dụng bột sắn dây:

Bổ sung sắt: Sắn dây hay bột sắn dây là nguồn cung cấp sắt tự nhiên rất tốt cho cơ thể, 1 cốc sắn dây sẽ cung cấp khoảng 13% lượng sắt mà cơ thể cần mỗi ngày để cải thiện tình trạng thiếu máu.

Chống oxy hoá: Một số nghiên cứu chỉ ra một cốc bột sắn dây cung cấp 8% lượng mangan mà cơ thể cần trong ngày. Đây là loại khoáng chất cần thiết hỗ trợ chuyển hoá cholesterol và axit amin, giúp chống ôxy hóa cho cơ thể khỏe mạnh.

Giúp xương chắc khoẻ: Sắn dây có hàm lượng canxi lớn, hỗ trợ cải thiện các vấn đề xương, răng hiệu quả

Giúp cải thiện hệ tiêu hoá, tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng.

Mẹo chọn bột sắn dây chất ượng cao

Quan sát màu của bột sắn dây: Được sản xuất theo phương pháp xay - ngâm - lọc trong nước nhiều lần nên tinh bột sắn dây sẽ có màu trắng tinh cùng mùi thơm đặc trưng. Bạn có thể kiểm tra thêm băng cách nếm chút bột sắn, nếu tan nhanh, mịn trong miệng thì chắc chắn đó là loại sắn dây mới làm.

Ngửi mùi bột sắn dây: Bột sắn dây xịn có mùi thơm đặc trưng của củ sắn dây, rất dễ nhận biết, còn bột pha tạp có ít mùi sắn.

Quan sát và cắn viên bột sắn: Nếu bột sắn dây chuẩn thì khi cắn viên bột sẽ thấy giòn tan; thành của viên bột sắc cạnh, còn bột sắn pha tạp có thành không sắc cạnh, cắn không giòn mà bị mủn.

Kiểm tra lắng cặn: Cho bột sắn vào nước khuấy tan và rót sang cốc khác, nếu không thấy lắng cặn thì đó là bột mới, xịn, nếu có lắng cặn là bột không tốt.

Nấu chín: Pha bột sắn với nước sôi hoặc cho lên bếp nấu chín. Bột sắn nguyên chất sẽ trong suốt, nhìn xuyên được đáy của nồi; còn bột sắn pha tạp sẽ kém trong, không mềm mà cứng, dai.