(VTC News) -

Bệnh viện Tim Hà Nội vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật sửa toàn bộ dị tật tim bẩm sinh cho bé trai sinh non chỉ nặng 1,5kg.

Bệnh nhi quê Phú Thọ, sinh ngày 11/6/2026. Bé chào đời ở tuần thai thứ 31 với cân nặng chỉ 1,5kg, ngay sau sinh đã rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng và được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Tại đây, bé được điều trị nhiễm trùng phổi. Đồng thời, bác sĩ phát hiện trẻ mắc thông liên thất, thiểu sản quai động mạch chủ và còn ống động mạch.

Sau 2 tuần hồi sức, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội. Bệnh nhi được chẩn đoán thông liên thất, thông liên nhĩ, còn ống động mạch lớn, thiểu sản quai, hẹp khít eo động mạch chủ, hở van ba lá và tăng áp động mạch phổi nặng. Bệnh viện tiến hành hội chẩn đánh giá độ phức tạp ca bệnh, cân nhắc kỹ lợi ích và nguy cơ của các phương án điều trị.

‘Sửa’ tim cho bé sinh non chỉ nặng 1,5kg (Ảnh: Quang Hùng)

PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đánh giá tình trạng của bệnh nhi rất phức tạp nếu chỉ hồi sức tim phổi mà không phẫu thuật thì chắc chắn cháu sẽ không qua khỏi do tổn thương tim phức tạp, nên hội đồng đã thông qua là cần phải phẫu thuật. Phương án phẫu thuật chia làm hai lần mổ không khả thi do bé hẹp đồng thời cả eo và quai, do đó phương án duy nhất là sửa chữa toàn bộ, đồng thời phải chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể. Chính vì thế, nguy cơ rủi ro cao trong phẫu thuật.

Các bác sĩ vá lại các lỗ thông lớn trong tim, tạo hình quai và eo động mạch chủ. Trong khi sửa chữa vùng quaiy động mạch chủ, não được tưới máu chọn lọc và hạ nhiệt độ sâu nhằm bảo vệ nửa dưới cơ thể.

Theo Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Đăng Hùng, phụ trách khoa Ngoại nhi, ca phẫu thuật này có độ khó rất cao. Ca mổ đòi hỏi phải xử lý tất cả tổn thương trong tim và ngoài tim, tổ chức non tháng rất dễ rách, chảy máu sau mổ. Việc sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể đòi hỏi phải pha loãng máu. Tuy nhiên, ở trẻ sơ sinh nặng chỉ 1,5kg, tổng lượng máu trong cơ thể rất ít nên đây là thách thức lớn đòi hỏi cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa phẫu thuật gây mê và chạy máy tim phổi tránh nguy cơ tổn thương các cơ quan sau mổ.

Bên cạnh đó, còn cần phải dùng thuốc chống đông máu trong hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. Cũng vì thế, nguy cơ gây xuất huyết não trên trẻ đẻ non cao do thành mạch kém bền vững dễ rối loạn đông máu. Việc pha loãng máu cũng dễ gây rối loạn điện giải, rối loạn đông máu và giãn mạch.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng, bước đầu đã thành công trong việc sửa toàn bộ cấu trúc tim. Sau đó, bệnh nhi được chuyển về khoa Hồi sức Ngoại nhi.

Theo Ths Hùng, vấn đề khó của hồi sức ngoại nhi là kiểm soát nhiễm trùng. Trong khi đó, trẻ đã bị suy giảm miên dịch, lại trải qua ca đại phẫu nên hệ miễn dịch càng suy giảm nhiều hơn. Các bác sĩ đồng thời phục hồi chức năng hô hấp cho bé do phổi bị tổn thương từ sau sinh và trẻ phải thở máy kéo dài, khiến các cơ hô hấp suy yếu.

Tiên lượng của trẻ hiện tại tốt. Các bác sĩ đang tiếp tục hồi sức, nuôi dưỡng tĩnh mạch và chuẩn bị cho trẻ tập tự ăn.

Theo lãnh đạo bệnh viện, phẫu thuật tim hở để xử lý đồng thời nhiều tổn thương tim cho trẻ sinh non 1,5 kg là trường hợp ít gặp, chỉ có thể thực hiện tại các trung tâm chuyên sâu về tim mạch, thành công của ca mổ thể hiện sự quyết tâm và năng lực chuyên môn của bệnh viện Tim Hà Nội.