Tuyển Hàn Quốc thất bại ở World Cup 2026, ông Park Hang Seo từ chức

(VTC News) -

Ngày 7/7, tờ Newis cho biết HLV Park Hang Seo từ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) cùng chức Trưởng đoàn đội tuyển quốc gia. Quyết định này được đưa ra sau thất bại của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026, khiến bộ máy lãnh đạo bóng đá nước này có nhiều biến động.

Đội tuyển Hàn Quốc dưới thời HLV Hong Myung-bo có kết quả đáng thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng, với 1 chiến thắng và 2 thất bại. Đội bóng xứ kim chi đã tụt xuống vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, đồng thời đứng thứ 34 trong số 48 đội tham dự.

Ngày 6/7, Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu đã nộp đơn từ chức, khép lại hơn 13 năm đứng đầu Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Ngay sau đó, ông Park Hang Seo cũng quyết định rời cương vị lãnh đạo trong đội tuyển. Ông từ chức ngay tại Mexico, nơi diễn ra World Cup 2026. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở thành trải nghiệm không mấy vui vẻ với nhà cầm quân này.

Ông Park Hang Seo cúi đầu xin lỗi người hâm mộ cả nước.

Sau khi chia tay KFA, ông Park được cho là sẽ trở lại công tác huấn luyện. Theo kế hoạch đã được thống nhất từ trước, ông sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Kanchanaburi - đội đang chơi ở Thai League 2 ngay sau khi World Cup 2026 khép lại. Hai bên đã đạt thỏa thuận từ tháng 5 và nhà cầm quân người Hàn Quốc bắt đầu công việc mới từ ngày 8/7.

Đầu năm 2025, ông Park Hang Seo được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch KFA, phụ trách hỗ trợ đội tuyển quốc gia và góp phần xây dựng định hướng phát triển cho bóng đá Hàn Quốc. Tại World Cup 2026, cựu HLV đội tuyển Việt Nam tiếp tục được giao vai trò trưởng đoàn, sát cánh cùng đội tuyển trong suốt hành trình tại giải.

Sau khi tuyển Hàn Quốc dừng bước tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh, ông Park Hang Seo là một trong những người đầu tiên xuất hiện trước truyền thông. Ông cúi đầu xin lỗi người hâm mộ, đồng thời thừa nhận trách nhiệm về thành tích không như mong đợi của đội tuyển.

“Với tư cách là trưởng đoàn của đội tuyển dự World Cup, tôi xin thay mặt liên đoàn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất vì không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ tại World Cup 2026”, ông Park Hang Seo phát biểu trong buổi họp báo đêm 28/6 (theo giờ Việt Nam). Cuộc họp báo được tổ chức ngay tại Zapopan (Mexico) nơi đội tuyển Hàn Quốc đóng quân trong thời gian dự World Cup 2026.