Đau đầu, chóng mặt kéo dài, bất ngờ phát hiện 'quả bom nổ chậm' trong não

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bệnh viện Thanh Nhàn, người phụ nữ 50 tuổi ở Hà Nội, có biểu hiện đau đầu và chóng mặt kéo dài nhiều tháng. Do các triệu chứng không quá dữ dội nên chị vẫn cố gắng chịu đựng và sinh hoạt bình thường.

Chỉ đến khi các cơn đau đầu xuất hiện với tần suất dày hơn, kéo dài hơn, người bệnh mới quyết định đến Bệnh viện Thanh Nhàn thăm khám.

Kết quả chụp cộng hưởng từ mạch máu não (MRA) cho thấy bệnh nhân có túi phình động mạch cảnh trong bên phải kích thước hơn 5 mm, cổ rộng và được đánh giá có nguy cơ vỡ cao. Đây là tình trạng nguy hiểm bởi túi phình được ví như “quả bom nổ chậm” trong não. Nếu vỡ, người bệnh có thể bị xuất huyết não, đe dọa tính mạng hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề.

Đau đầu nhiều tháng, người phụ nữ phát hiện túi phình động mạch não kích thước hơn 5 mm. (Ảnh: BVCC)

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ Đơn nguyên Can thiệp mạch, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Thanh Nhàn chỉ định điều trị bằng kỹ thuật đặt stent đổi hướng dòng chảy (Flow Diverter).

Đây là phương pháp can thiệp nội mạch hiện đại, giúp thay đổi hướng dòng máu đi qua túi phình, tạo điều kiện để túi phình dần được loại trừ khỏi vòng tuần hoàn, qua đó giảm nguy cơ vỡ nhưng vẫn bảo tồn dòng máu nuôi não.

ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh, Trưởng Đơn nguyên Can thiệp mạch, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Thanh Nhàn, người trực tiếp thực hiện ca can thiệp, cho biết điều đáng lo ngại nhất của bệnh lý phình động mạch não là người bệnh có thể không hề biết mình mắc bệnh.

“Nhiều trường hợp chỉ xuất hiện các triệu chứng như đau đầu hoặc chóng mặt thoáng qua nên dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Khi túi phình bị vỡ, việc điều trị sẽ phức tạp hơn rất nhiều, đồng thời nguy cơ tử vong và di chứng thần kinh cũng tăng lên đáng kể”, bác sĩ Thịnh chia sẻ.

Theo bác sĩ, kỹ thuật đặt stent đổi hướng dòng chảy hiện được xem là một trong những bước tiến quan trọng trong điều trị các trường hợp phình động mạch não chưa vỡ, đặc biệt với những túi phình có cổ rộng hoặc nằm ở vị trí phức tạp.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, chụp cộng hưởng từ mạch máu não (MRA) là phương pháp không xâm lấn, không sử dụng tia X và có giá trị cao trong phát hiện sớm phình động mạch não khi có chỉ định của bác sĩ.

Những người có các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, có tiền sử gia đình mắc bệnh mạch máu não hoặc thường xuyên đau đầu kéo dài không rõ nguyên nhân nên chủ động đi khám để được tư vấn và tầm soát khi cần thiết. Việc phát hiện sớm giúp điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ vỡ túi phình và bảo vệ tính mạng người bệnh.