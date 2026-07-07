6 đặc điểm của phụ nữ dễ thu hút đàn ông trên ứng dụng hẹn hò

(VTC News) -

Việc hẹn hò trực tuyến đôi khi còn khó tạo ấn tượng hơn hẹn hò ngoài đời thực. Việc quẹt mỏi tay trên các ứng dụng hẹn hò khi chỉ mang lại kết quả hạn chế. Nhiều cô gái liên tục gặp phải những người không phù hợp.

Mới đây, theo một nghiên cứu do ứng dụng hẹn hò Badoo thực hiện có một số đặc điểm ở phái đẹp giúp họ tăng tỷ lệ kết đôi, gặp được người như ý cao hơn hẳn.

Chỉ cần thay đổi ảnh đại diện một chút, nhiều cô gái chắc chắn sẽ tìm được tình yêu trên ứng dụng hẹn hò. (Ảnh: iStock)

Hẹn hò là câu chuyện mang tính chủ quan và mỗi người đều có những gu riêng khi tìm kiếm đối tác trên mạng. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là không tồn tại những xu hướng được số đông ưa chuộng hơn.

Những đặc điểm này bao gồm cả yếu tố có thể thay đổi được lẫn những nét bẩm sinh. Dẫu vậy, điều quan trọng vẫn là mỗi cô gái đều biết nét đẹp riêng và làm sao để thể hiện điều đó ra với bạn đời tương lai.

Nụ cười đẹp

Sở hữu một bức ảnh hồ sơ thu hút là điều vô cùng quan trọng, và không có gì ngạc nhiên khi nụ cười lọt vào danh sách này. Một nụ cười không chỉ tạo cảm giác thân thiện, mà nghiên cứu từ Match Group còn chỉ ra rằng mọi người đánh giá rất cao một hàm răng đẹp. Có khoảng 60% đàn ông và 71% phụ nữ khẳng định rằng một nụ cười rạng rỡ là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với họ khi hẹn hò.

Nhiều người đàn ông bị ấn tượng với các cô gái có nụ cười đẹp. (Ảnh: iStock)

Móng tay sạch

Nghe có vẻ không quá nổi bật, nhưng dữ liệu nghiên cứu cho thấy nam giới thực sự chú ý đến móng tay của phụ nữ. Lý do là bởi bộ móng là minh chứng rõ ràng cho thói quen vệ sinh cá nhân. Nếu ai đó để bộ móng tay bẩn hoặc không được chăm sóc kỹ lưỡng, đó chắc chắn sẽ là một điểm trừ lớn trong mắt đối phương.

Màu tóc nâu

Hóa ra trong nghiên cứu này, những cô gái tóc nâu (brunette) lại được ưa chuộng hơn hẳn những cô nàng tóc vàng. Badoo cho biết tỷ lệ tin nhắn gửi đến phụ nữ có mái tóc màu nâu chiếm tới 40%, trong khi tóc vàng chỉ nhận được 15%. Tuy nhiên, kết quả này cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ thực tế giữa số lượng phụ nữ để tóc nâu và tóc vàng trên ứng dụng.

Chiều cao trung bình

Sở thích về chiều cao luôn là chủ đề được bàn tán nhiều khi hẹn hò, bao gồm cả câu chuyện đùa kinh điển về những anh chàng cao 1m80 nhưng luôn nhận mình cao 1m83. Nhưng khi đổi ngược lại góc nhìn, đàn ông lại thích những phụ nữ có chiều cao trung bình. Dữ liệu từ Badoo chỉ ra rằng khoảng 46% nam giới ưu ái phụ nữ có chiều cao từ 1m60 đến 1m68.

Phụ nữ có chiều cao 1m6 - 1m68 là mẫu lý tưởng của nhiều người đàn ông. (Ảnh: Dating)

Màu mắt nâu

Nhiều người mặc định rằng đeo lens có đôi mắt xanh sẽ thu hút người khác giới. Dữ liệu của Badoo lại chứng minh điều ngược lại khi mắt nâu mới là màu mắt phổ biến và được yêu thích nhất. Ứng dụng hẹn hò này tiết lộ rằng chính những phụ nữ sở hữu đôi mắt màu nâu mới là nhóm nhận được nhiều tin nhắn làm quen nhất.

Vóc dáng cân đối

Trong số các dữ liệu thu thập được, Badoo nhận thấy phụ nữ sở hữu phom người mà họ mô tả là trung bình hoặc vừa vặn nhận được lượng tin nhắn áp đảo. Dù đây là một khái niệm khá rộng và có thể bao hàm nhiều dáng người khác nhau, nhưng xét trên số liệu, đây vẫn là nhóm người dùng nhận được sự quan tâm lớn nhất từ các đấng mày râu chứ không phải dáng quá gầy.