Điểm sàn 22 trường quân đội, cao nhất 25

(VTC News) -

Hôm nay, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng các trường quân đội năm 2026.

Theo đó, điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp THPT vào các trường quân đội dao động 17-25. Mức điểm này đã bao gồm điểm cộng, điểm ưu tiên. Trong đó, Học viện Khoa học quân sự là trường có mức điểm sàn cao nhất, yêu cầu thí sinh nữ đạt từ 25 điểm và nam đạt từ 18 điểm mới có thể nộp hồ sơ xét tuyển.

Mức điểm sàn của Học viện Quân y bằng với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định với nhóm ngành sức khỏe năm 2026. Cụ thể mức điểm sàn các trường như sau:

Điểm sàn các trường quân đội năm 2026.

Năm 2026, khối trường quân đội dự kiến tuyển 5.420 chỉ tiêu đại học, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm trước và là mức tuyển sinh cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Ngoài xét tuyển thẳng, thí sinh có thể xét tuyển bằng ba phương thức khác gồm: Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM, dựa vào điểm thi đánh giá năng lực QDA của Bộ Quốc phòng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm ngoái, điểm chuẩn nhóm quân đội cao nhất 30, áp dụng với thí sinh nữ xét tuyển vào ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học quân sự và ngành Y khoa của Học viện Quân y.