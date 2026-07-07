The Agula định hình chuẩn sống xanh tại cực tăng trưởng mới của Long An

(VTC News) -

Ngày 7/7/2026, “Khơi dòng vị thế, dẫn lối tinh hoa” The Agula chính thức Kick-off, mang đến thị trường mô hình đô thị đề cao sức khỏe và chất lượng sống.

Lấy cảm hứng từ triết lý “Ba lớp bao bọc cho một chốn bình yên”, The Agula là lớp bao bọc tĩnh tại sau cùng, với hơn 221.538 m² dành cho mảng xanh và mặt nước, kết hợp công viên, hồ cảnh quan, đường dạo bộ và hệ tiện ích đồng bộ, kiến tạo môi trường sống trong lành.

Điểm nhấn của dự án là công viên trung tâm rộng 18.000 m² ôm trọn hồ sinh thái cùng cầu bán nguyệt, hình thành không gian thư giãn và kết nối cộng đồng. Hai hồ cảnh quan kết hợp nhạc nước góp phần điều hòa vi khí hậu, mang đến trải nghiệm sống xanh và giàu cảm xúc.

Bên cạnh đó, sân Golf Phúc An City quy mô 6 ha với sân tập, sân golf mini cùng hệ tiện ích thể thao cao cấp tạo nên dấu ấn khác biệt, đáp ứng nhu cầu rèn luyện và tận hưởng của cộng đồng cư dân hiện đại. Kết hợp hồ bơi tràn bờ đạt chuẩn, The Agula hoàn thiện phong cách sống năng động, cân bằng giữa thể chất và tinh thần.

Tại The Agula, thiên nhiên chính là nền tảng kiến tạo chất lượng sống. Mỗi mảng xanh, mặt nước và tiện ích đều được quy hoạch để nuôi dưỡng sức khỏe, góp phần tạo dựng môi trường an cư bền vững.