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Xuất bản ngày 07/07/2026 02:09 PM
Xuất bản ngày 07/07/2026 02:09 PM

Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 7/7/2026 - XSBL 7/7

(VTC News) - XSBL 7/7, trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 7/7/2026, xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 7/7/2026, xổ số Bạc Liêu 7/7.

Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 7/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBL 7/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 7/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 7/7/2026 - Xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 7/7/2026

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- XSBL 30/6/2026

Kết quả xổ số ngày 30/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng có giải đặc biệt là 177259 và các hạng giải khác như sau:

XSBL 30/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 30/6/2026.

XSBL 30/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 30/6/2026.

- XSBL 23/6/2026

Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 23/6/2026 có giải đặc biệt là 886431 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBL 23/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 23/6/2026.

XSBL 23/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 23/6/2026.

- XSBL 16/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu công bố kết quả xổ số ngày 16/6/2026 với giải đặc biệt là 683986 và các hạng giải khác như sau:

XSBL 16/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 16/6/2026.

XSBL 16/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 16/6/2026.

- XSBL 9/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng ngày 9/6/2026 như sau:

XSBL 9/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 9/6/2026.

XSBL 9/6, kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 9/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bạc Liêu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm ngàn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN do 3 đài là Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN gồm đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN gồm đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN gồm đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN gồm đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN gồm đài Long An, Bình Phước, TP.HCM, Hậu Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN gồm có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 7/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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