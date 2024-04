Sửa Nghị định 24, giá vàng sẽ thế nào?

(VTC News) -

Vậy, khi Nghị định 14 được sửa đổi, giá vàng dự báo sẽ diễn biến thế nào?

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh nhận định, việc sửa đổi Nghị định 24 sẽ làm cho giá vàng thế giới gần với giá vàng Việt Nam, đặc biệt là giá vàng miếng. Giá vàng trong nước vẫn sẽ tăng nếu giá vàng thế giới tăng và ngược lại. Tuy nhiên, lúc này độ chênh giữa giá vàng trong nước và thế giới sẽ được rút ngắn, người mua hay đầu tư cũng bớt rủi ro hơn.

Đồng tình với quan điểm này, một chuyên gia chỉ ra rằng: giá vàng thế giới ảnh hưởng khoảng 80% đến giá vàng trong nước. Còn lại, các yếu tố khác như chính sách, đặc thù thị trường, tâm lý thị trường chiếm khoảng 20%.

Vì thế, ngay cả sửa Nghị định 24, chắc chắn không có chuyện giá vàng thế giới tăng liền 1 năm mà giá vàng trong nước lại giảm liền 1 năm hoặc ngược lại. "Nếu giá vàng thế giới hạ, trong nước có thực hiện biện pháp gì đi chăng nữa thì giá vàng trước sau cũng hạ theo, chỉ là hạ ít hay hạ nhiều. Nếu có chuyện giá vàng trong nước ngược chiều giá thế giới thì cũng chỉ xảy ra trong ngắn hạn 1 - 2 ngày hoặc 1-2 tuần", ông nói.

Theo vị chuyên gia, một số nhà đầu tư đang bị hiểu lầm rằng chính sách từ Nghị định 24 làm cho vàng trong nước tăng giá. Điều này không đúng vì nguyên nhân chính là do giá thế giới tăng và do sự kỳ vọng của nhà đầu tư quá lớn đẩy nguồn cầu tăng.

Nghị định 24 đang kỳ vọng được sửa đổi để bình ổn thị trường vàng trong nước

Tuy nhiên, chuyên gia cũng cho biết, các chính sách sửa đổi từ Nghị định 24 sẽ tác động đến chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước; tác động 1 phần đến chênh lệch giá mua - bán của vàng; và tác động ít nhất đến sự tăng, giảm của giá vàng trong nước.

Theo ông, thị trường đang phản ứng trước những thông tin về sửa Nghị định 24.

Trước đây, giá vàng miếng SJC luôn tăng mạnh hơn vàng nhẫn, vàng trang sức. Lý do vàng miếng SJC là thương hiệu vàng quốc gia. Trong hơn 10 năm qua, SJC không nhập thêm hàng trong khi có một phần vàng miếng đã chuyển hóa thành vàng trang sức. Vì thế vàng miếng SJC trở nên hiếm hơn. Người tiêu dùng khi mua vàng miếng SJC không chỉ là đang mua vàng mà còn là mua thương hiệu, từ đó thúc đẩy giá loại vàng này lên.

Thời điểm hiện tại, giá vàng miếng SJC có tốc độ tăng chậm hơn giá vàng nhẫn, vàng trang sức do người ta cho rằng, Nghị định 24 được sửa đổi sẽ làm thay đổi những lợi điểm trên.

Cụ thể, khi Nghị định 24 được sửa đổi có thể sẽ có thêm thương hiệu vàng quốc gia khác hoặc sẽ cho phép nhập thêm vàng miếng, đều làm cho nguồn cung vàng miếng tăng lên. Từ đó, khoảng cách giá giữa vàng miếng với vàng trang sức và vàng thế giới sẽ giảm dần. Vàng nhẫn, vàng trang sức có cơ hội để bứt phá, được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

Điều này thể hiện rất rõ ở diễn biến giá vàng trong khoảng thời gian đầu tháng 4/2024, khi mỗi lượng vàng miếng tăng khoảng 4 triệu đồng, còn vàng nhẫn tăng mạnh hơn rất nhiều, khoảng 7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước những ngày đầu tháng 4.

Còn chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu phân tích, sửa Nghị định 24, giá vàng có thể sẽ hạ, thị trường ổn định hơn. Nhưng giá có hạ nhiều hay không còn phụ thuộc vào việc nghị định sửa đổi những gì và quan trọng nhất là vẫn phụ thuộc vào diễn biến thị trường vàng thế giới.

"Nếu cả hai vấn đề là thương hiệu quốc gia của vàng SJC và đơn vị nhập khẩu vàng đều có sự thay đổi ở nghị định, sẽ tạo sự ổn định hơn cho thị trường vàng. Còn nếu chỉ một trong hai yếu tố đó thay đổi, thị trường chưa chịu nhiều tác động. Từ nay đến lúc Nghị định 24 được sửa đổi, giá vàng còn nhiều biến động”, ông nói.

Ở góc nhìn khác, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA), cố vấn Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam nêu quan điểm: Nếu sửa Nghị định 24, nguồn cung vàng sẽ tăng, đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Điều này có thể khiến giá vàng SJC giảm cả chục triệu đồng/lượng.

Theo ông Khánh, giá vàng tăng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới do chính sách tiền tệ, diễn biến kinh tế của Mỹ. Song riêng với Việt Nam, giá vàng tăng còn xuất phát từ sự khan hiếm. Thế nên, khi Ngân hàng Nhà nước chưa có biện pháp can thiệp thị trường thì giá vàng SJC còn tăng và có mức chênh lệch rất cao so với giá thế giới.

Trong chì đạo mới nhất về thị trường vàng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới, trong nước và chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp, công cụ điều hành thị trường vàng để can thiệp kịp thời, xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước cũng phải khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp, công cụ, nhất là Nghị định 24 để quản lý, điều hành chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời nguồn cung cho sản xuất vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ, phù hợp với diễn biến thị trường, bảo đảm hoạt động, giao dịch trên thị trường được quản lý, kiểm soát chặt chẽ, không ảnh hưởng đến tỷ giá, dự trữ ngoại hối nhà nước, không để xảy ra tình trạng trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá…