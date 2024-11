ShopeePay bị phạt 25 triệu đồng vì thiếu an toàn thông tin

(VTC News) -

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần ShopeePay 25 triệu đồng.

Theo đó, nhằm đánh giá việc tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng (ATTTM) của Công ty Cổ phần ShopeePay, ngày 19/8, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành kiểm tra Công ty ShopeePay.

Theo Kết luận kiểm tra của Cục An toàn thông tin, Công ty Cổ phần ShopeePay chưa triển khai đánh giá hiệu quả của các biện pháp quản lý và kỹ thuật được áp dụng đối với hệ thống thông tin của doanh nghiệp theo quy định, cụ thể: Công ty chưa kiểm tra tính đầy đủ và phù hợp của Quy chế bảo đảm an toàn thông tin theo phương án bảo đảm an toàn thông tin được phê duyệt.

Chưa đánh giá việc tuân thủ các quy định, quy trình trong quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình vận hành, khai thác, kết thúc hoặc hủy bỏ hệ thống thông tin; việc thiết kế hệ thống thông tin, việc thiết lập, cấu hình hệ thống thông tin theo phương án bảo đảm an toàn thông tin được phê duyệt.

ShopeePay ứng dụng được nhiều người sử dụng. (Ảnh: Chí Hiếu)

Với vi phạm trên, ngày 30/10, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần ShopeePay 25 triệu đồng.

Để triển khai công tác đảm bảo ATTTM đúng quy định, hiệu quả, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị khi đầu tư thiết bị, giải pháp cho hệ thống thông tin, các tổ chức, doanh nghiệp cần chú ý cấu hình thiết bị, áp dụng giải pháp kỹ thuật tối ưu, phù hợp với hệ thống thông tin của mình, đồng thời cần tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo đảm ATTTM theo phương án đã được phê duyệt nhằm tăng cường hiệu quả đảm bảo ATTTM của hệ thống.

Được biết công ty Cổ phần ShopeePay là doanh nghiệp cung cấp tiện ích như ứng dụng ví điện tử miễn phí trên di động, thanh toán trực tuyến nhiều dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thanh toán từ nạp, rút tiền trong tài khoản, nạp điện thoại, thanh toán dịch vụ tài chính, hóa đơn tiện ích như điện, nước, internet, truyền hình cáp cũng như các dịch vụ vui chơi, giải trí khác với độ an toàn bảo mật thông tin cao.