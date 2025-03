Nintendo ra mắt ứng dụng tin tức trước thềm Switch 2

(VTC News) -

Nintendo vừa ra mắt ứng dụng Nintendo Today, cung cấp tin tức mới nhất về các tựa game đình đám và hệ máy Switch 2 sắp ra mắt. Người dùng có tài khoản Nintendo có thể tải về miễn phí trên chợ ứng dụng trên App Store và Google Play Store.

Ứng dụng miễn phí Nintendo Today. (Nguồn: Cnet)

Theo Cnet, ứng dụng Nintendo Today sẽ cập nhật hàng ngày về Switch 2 và các tựa game, kèm theo các video, truyện tranh và lịch sự kiện liên quan đến các nhân vật và tựa game nổi tiếng của Nintendo. Ứng dụng này cũng sẽ là nơi người hâm mộ có thể theo dõi những thông tin mới nhất về Switch 2 sau sự kiện ra mắt.

Nintendo Today cũng cung cấp nguồn tin cập nhật liên tục về Nintendo, bao gồm các bài viết, hình ảnh, video clip (trong đó có cả những đoạn nhạc từ buổi hòa nhạc The Legend of Zelda), thông tin về nhân vật và các tựa game. Người dùng cũng có thể đặt tiện ích và hình nền ứng dụng lên màn hình chính của thiết bị.

Sau khi tải về ứng dụng Nintendo Today, người dùng có thể kết nối với tài khoản Nintendo và tùy chỉnh nội dung theo sở thích, lựa chọn các thương hiệu game yêu thích như Mario, Zelda, Xenoblade Chronicles, Wario, Pikmin, Metroid hay Fire Emblem...

Nintendo Today cung cấp thông tin và nội dung hàng ngày của Nintendo trực tiếp người dùng.

Trong sự kiện Nintendo Direct diễn ra vào ngày 27/3, Nintendo công bố trailer các tựa game mới như Metroid Prime 4, Rhythm Heaven, Patapon và Everybody's Golf. Tuy nhiên, thông tin về hệ máy Switch 2 được mong chờ nhất vẫn là ẩn số, chỉ được bật mí vào ngày 2/4 tới. Nhiều người dự đoán giá bán trò chơi cho Switch 2 sẽ vào khoảng 70 USD, tương tự như The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.