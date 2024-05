SHB chiến thắng 3 giải thưởng quan trọng tại FinanceAsia Awards 2024

(VTC News) -

FinanceAsia Awards là một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất trong lĩnh vực tài chính, được tổ chức thường niên bởi Tạp chí FinanceAsia với Hội đồng giám khảo là các chuyên gia tài chính hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Năm 2024, SHB được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng: “Ngân hàng có tác động ESG tích cực nhất Việt Nam” (Biggest ESG Impact - Banks in Vietnam); “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” (Best Commercial Bank - SME in Vietnam) và “Ngân hàng có môi trường làm việc Đa dạng, Công bằng & Hòa nhập (DEI) nhất Việt Nam” (Most DEI Progressive - Banks in Vietnam).

Ba giải thưởng từ Tạp chí FinanceAsia là minh chứng cho những kết quả trên hành trình chuyển đổi của SHB.

Sau bước dậm đà của năm trước, Ngân hàng đang tập trung nguồn lực để triển khai Chiến lược Chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện dựa trên 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số và kiên định theo 6 giá trị văn hóa cốt lõi “Tâm - Tin - Tín -Tri - Trí - Tầm”.

SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm, dịch vụ tài chính tới khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.

Ngân hàng sẽ tiếp tục cam kết và thực thi mạnh mẽ các chính sách thúc đẩy tín dụng xanh, đẩy mạnh tài trợ vốn trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, chế biến lương thực, thực phẩm, công nghiệp, đặc biệt là đầu tư các dự án năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn cho các vùng trọng điểm trên cả nước.

Với nền tảng vững vàng qua ba thập kỷ, cùng chiều sâu văn hóa doanh nghiệp, SHB luôn kiên định với định hướng phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả, đồng thời kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với xã hội và đất nước.

Hiện nay, SHB đã và đang là đối tác tin cậy của nhiều định chế tài chính như WB, IFC, ADB… hướng dòng tín dụng đến các dự án năng lượng, các dự án đáp ứng các yếu tố “xanh”, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ… tiếp cận nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Dư nợ cấp tín dụng cho các doanh nghiệp SME, đặc biệt là các nhóm doanh nghiệp xanh, tăng mạnh trong năm 2023, cao hơn gấp đôi so với tăng trưởng tín dụng chung của ngân hàng.

Cùng với việc ban hành và hoàn thiện chính sách sản phẩm, SHB cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp SME như kết nối, ký kết thỏa thuận hợp tác với các Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng hành cùng nhóm doanh nghiệp này trong các hoạt động tư vấn, đào tạo, nâng cao khả năng quản trị doanh nghiệp, tối ưu nguồn vốn và quản trị rủi ro…

Đồng thời, SHB đã ký hợp đồng hợp tác tín dụng với IFC trị giá 120 triệu USD nhằm phát triển danh mục cho vay SME, trong đó ưu tiên các các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và những doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng.

SHB cam kết dành riêng tối thiểu 37,5% giá trị khoản vay để cho vay các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, và ngân hàng sẽ nhận được khoản tài trợ 226.000 USD từ Quỹ Sáng kiến Tài chính dành cho Nữ doanh nhân (We-Fi) và Quỹ Tạo Cơ hội cho Nữ doanh nhân (WEOF) - các sáng kiến tài trợ toàn cầu với mục tiêu mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nữ doanh nhân.

Ngân hàng cũng tham gia các chương trình, hoạt động đồng hành cùng cộng đồng, xã hội và để lại nhiều dấu ấn tích cực, nổi bật là chương trình “Hỗ trợ giảm thiểu tác động của COVID-19 cho doanh nghiệp phụ nữ làm chủ” do ADB tài trợ. SHB là ngân hàng dẫn đầu trong số 5 ngân hàng tham gia dự án với tổng số tiền viện trợ không hoàn lại tới khách hàng lên tới 1,7 triệu USD.

Với khung quản trị rủi ro ESG được xây dựng và áp dụng trên phạm vi toàn hệ thống, từng cấu phần được đánh giá là phù hợp với hướng dẫn và thông lệ quốc tế về quản lý rủi ro ESG, giúp SHB thu hút dòng vốn từ các tổ chức quốc tế, qua đó đảm bảo nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ các dự án chuyển đổi xanh và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, mang lại tác động tích cực đến kinh tế xã hội

Cùng với những sản phẩm, dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu tài chính mang đến sự tiện lợi, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền của khách hàng, SHB đang tạo nên những dấu ấn rõ nét trên thị trường và được ghi nhận xứng đáng với các giải thưởng liên quan Ngân hàng có tác động ESG tích cực nhất Việt Nam và Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam nhiều năm liền.

Ở góc độ nội bộ, phát triển văn hóa doanh nghiệp và đào tạo thu hút nhân tài là định hướng xuyên suốt dựa trên một trong 4 trụ cột của SHB - “Con người là chủ thể”. Ngân hàng luôn thúc đẩy sáng tạo, sẵn sàng với những thử thách mới.

SHB đã và đang tập trung xây dựng môi trường làm việc cởi mở với những tư tưởng, cách làm việc mới, đồng thời kế thừa những giá trị truyền thống nhân văn tốt đẹp từ Tâm. Nền tảng văn hóa đó đã giúp SHB thu hút nhân tài, tạo nên sự gắn bó với người lao động, cùng chung tay phát triển dịch vụ, giải pháp và phát triển Ngân hàng.

Đặc biệt tại SHB, tỷ lệ lao động nữ giới chiếm 58,9%. Số lượng CBNV nữ có chức danh quản lý chiếm 56,9% (thống kê đến 28/2/2024) và riêng trong Ban Tổng Giám đốc có 3/8 vị trí lãnh đạo bao gồm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc là nữ.

Nữ CBNV SHB được ghi nhận, trao cơ hội để phát huy khả năng bằng các chính sách, chế độ phúc lợi toàn diện, bình đẳng với hơn 35 khoản được phân bổ theo 7 nhóm như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm sức khỏe, phụ cấp trực tiếp…

Ngoài ra, các chương trình phúc lợi về tinh thần như: các hoạt động tôn vinh, tặng quà ngày 8-3, 20-10, sinh nhật; các chương trình nghỉ mát, teambuilding, giao lưu văn nghệ, thể thao… đã giúp CBNV cân bằng cuộc sống, giải tỏa áp lực công việc, gắn kết đồng nghiệp.

Giải thưởng “Ngân hàng có môi trường làm việc Đa dạng, Công bằng & Hòa nhập (DEI) nhất Việt Nam” từ FinanceAsia là ghi nhận cho sự phát triển tổng hòa các yếu tố về con người, môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp - điều mà SHB đã và đang tạo dựng và lan tỏa.