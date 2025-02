Thủ tướng duyệt gần 30 dự án đường bộ ưu tiên đầu tư

Theo báo cáo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ GTVT, danh mục dự án quan trọng quốc gia là tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 2021 - 2030), đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây (giai đoạn 2031 - 2050) và đường cao tốc Đông - Tây (Giai đoạn 2021 - 2030).

Các dự án đường bộ phía Nam được ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021 - 2030 gồm: Cao tốc Bắc - Nam phía Đông; Vành đai 3 TPHCM; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; An Hữu (Tiền Giang) - Cao Lãnh (Đồng Tháp); Mỹ An - Cao Lãnh; Cao Lãnh - Lộ Tẻ (Cần Thơ) - Rạch Sỏi (Kiên Giang); Hà Tiên - Rạch Giá (Kiên Giang); Chơn Thành (Bình Phước) - Đức Hòa (Long An); Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); Quảng Ngãi - Kon Tum; Biên Hòa - Vũng Tàu; TPHCM – Mộc Bài (Tây Ninh); TPHCM - Chơn Thành (Bình Phước); Dầu Giây - Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng); Vành đai 4 TPHCM; Bảo Lộc - Liên Khương (Lâm Đồng).

Những dự án đường bộ ở phía Bắc được ưu tiên đầu tư trước năm 2030 gồm: Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn; Chợ Mới - Bắc Kạn; Hà Nội - Lào Cai; Tuyên Quang - Hà Giang; TP. Hà Giang với Hà Nội - Lào Cai; Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La); Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); Vinh - Thanh Thủy (Nghệ An); Mộc Châu - Sơn La; Sơn La - Điện Biên; Phú Thọ - Chợ Bến (Hòa Bình).

Có 29 dự án đường bộ quan trọng sẽ được ưu tiên đầu tư trước năm 2030. (Ảnh minh họa: Lộc Liên)

Bộ GTVT cho biết, danh mục dự án trọng điểm quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư trong quy hoạch là định hướng nghiên cứu đầu tư và xem xét bố trí nguồn lực để làm cơ sở triển khai thực hiện trong quá trình triển khai quy hoạch.

Nhưng do nhu cầu đầu tư và phát triển hệ thống giao thông đường bộ đặc biệt là hệ thống đường cao tốc là rất lớn, phụ thuộc vào tốc độ phát triển của các ngành và địa phương, sự chuyển dịch kinh tế của các khu vực. Vì thế trong quá trình triển khai cần thiết xem xét các tuyến phát sinh nhu cầu, bố trí được nguồn lực có trong quy hoạch này để triển khai đầu tư vào thời điểm phù hợp.

Liên quan đến hạ tầng đường bộ, Bộ GTVT phấn đấu trong năm 2025 sẽ khởi công 19 dự án, hoàn thành 50 dự án. Trong đó, hoàn thành các dự án thành phần, nối thông tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và cùng với các địa phương hoàn thành một số dự án đường bộ cao tốc để hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác 3.000km đường bộ cao tốc; hoàn thành, cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh; cơ bản hoàn thành Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Trong năm 2025, ngành giao thông sẽ phấn đấu khởi công 19 dự án, hoàn thành 50 dự án. (Ảnh minh họa: Lộc Liên)

Bộ GTVT sẽ hoàn thiện nhiều thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công các dự án có kế hoạch khởi công trong năm 2025 như: Dự án TPHCM - Chơn Thành, Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Túy Loan; cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1. Khẩn trương triển khai đầu tư hệ thống giám sát điều hành giao thông, trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc để đảm bảo khai thác đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành trong quý II năm nay.

Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, ngành giao thông sẽ tập trung rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến độ, chất lượng giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh triệt để phân cấp, phân quyền cho địa phương với phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".