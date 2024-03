Shark Thuỷ bị bắt, Egroup và Egame có lãnh đạo mới

(VTC News) -

Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup vừa có thông cáo báo chí về việc hoạt động của Tập đoàn Egroup và Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame.

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Thuỷ đã tiến hành uỷ quyền điều hành Tập đoàn Egroup và Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame cho bà Dung.

Đồng thời, ông Thuỷ cũng chuyển toàn bộ quyền sở hữu cổ phần, quyền cổ đông tại 2 doanh nghiệp này cho bà Dung theo đúng điều lệ của công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Bà Dung là thành viên HĐQT của công ty Egame, thành viên ban lãnh đạo Tập đoàn Egroup.

Hệ thống trung tâm tiếng Anh Apax Leader là một đơn vị thành viên do Shark Thuỷ sáng lập. (Ảnh: VNN).

Bên cạnh quyết định này, ban lãnh đạo Tập đoàn Egroup cũng đã họp và nhanh chóng đưa ra các biện pháp, kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Egroup.

"Sự việc diễn ra là điều không ai mong muốn, nhưng trong mọi tình huống, ban lãnh đạo luôn ưu tiên đảm bảo hoạt động ổn định tại các đơn vị thành viên như: Hệ thống trung tâm tiếng Anh Apax Leader, hệ thống trường mầm non Steame Garten, hệ thống trung tâm đào tạo năng lực tư duy và sáng tạo quốc tế CMS Edu... để đảm bảo quyền lợi học tập của các học viên, quyền lợi khách hàng, của các đối tác và các cổ đông", thông cáo của Egroup khẳng định.

Ngày 26/3, thông tin tại họp báo Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô (Người phát ngôn Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame), Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame).

Hai người bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy được biết đến với tên Shark Thủy do từng là một trong những khách mời "quyền lực" của chương trình Thương vụ bạc tỉ - Shark Tank Việt Nam năm 2018 và 2019.

Ông Thủy sinh ngày 17/04/1982 tại Hà Nội. Năm 17 tuổi, ông Thủy bắt đầu con đường khởi nghiệp bằng một trung tâm luyện thi đại học cùng thầy giáo của mình. Sau đó, ông thử sức nhiều dự án kinh doanh khác nhau và quyết định từ bỏ lịch trình học tập tại Đại học Mỏ - Địa chất như nguyện vọng đăng ký ban đầu.

Năm 2008, ông thành lập công ty Egame, tiền thân Tập đoàn Egroup đã phát triển đến nay được 14 năm. Sau đó, ông xây dựng "hệ sinh thái giáo dục" Egroup với chuỗi công ty con phát triển về giáo dục, sức khỏe, thông tin.

Trong khoảng thời gian này, ông Thủy thành công với nhiều dự án giáo dục, điển hình như chuỗi Anh ngữ Apax English và Apax Leaders.

Chỉ trong vòng 4 năm, sự phát triển vượt bậc của thương hiệu Apax đã làm thay đổi bộ mặt thị trường giáo dục tiếng Anh với hơn 100 trung tâm, 800 giáo viên bản ngữ và 75.000 học viên trên toàn quốc.