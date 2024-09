Sau Bắc Giang, thêm 2 địa phương cho học sinh nghỉ học tránh siêu bão Yagi

(VTC News) -

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó với siêu bão Yagi. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT tỉnh căn cứ tình mưa, bão chủ động chỉ đạo học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học nếu cần thiết để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, triển khai phương án phòng, chống bão, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ đến giáo viên, phụ huynh và học sinh, nhất là vùng ven biển, sông, suối, đập, đê điều... để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Sở GD&ĐT tỉnh chỉ đạo các trường học có kế hoạch làm nơi để di dân đến tạm lánh, cho học sinh nghỉ học từ 12h ngày 6/9. Với các trường học còn lại, cho học sinh nghỉ học từ ngày 7/9 đến khi bão tan.

Để ứng phó với siêu bão số 3, nhiều tỉnh thành phía Bắc chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng tránh. (Ảnh minh hoạ)

Tại công văn chỉ đạo các đơn vị chủ động ứng phó với siêu bão Yagi, Sở GD&ĐT Bắc Giang quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 7/9 để tránh bão.

Riêng chiều thứ Sáu ngày 6/9, tùy tình hình thực tế diễn biến của cơn bão và thời tiết từng khu vực, thủ trưởng các đơn vị chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn, bên cạnh đó là bố trí học bù vào thời gian thích hợp.

Sở này yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến của bão số 3, ứng trực 24/24 giờ, thường xuyên liên hệ với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

Đồng thời giao thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn công trình trường học và di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, tài liệu, sách vở đến nơi không có nguy cơ ngập úng để tránh hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão, nhất là tại các cơ sở giáo dục có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất. Khẩn trương khắc phục các thiệt hại (nếu có); dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học ngay sau mưa bão bảo đảm an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh để chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới.