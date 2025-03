3 tác dụng của táo đỏ với sức khoẻ

(VTC News) -

Tác dụng của táo đỏ với sức khoẻ

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời ThS.BSNT. Lê Thanh Hằng, ThS.BSNT. Phạm Đức Thắng - Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, táo đỏ hay còn gọi là đại táo, là quả chín của cây táo tàu, tên khoa học là Zizyphus sativa Mill, thuộc họ Táo Rhamnaceae. Cây có nguồn gốc xuất xứ từ vùng đất Nam Á và bắt đầu được đem đi nhân giống ở rất nhiều nơi trên thế giới.

Cho tới nay, táo đỏ ở nước ta dùng vẫn hoàn toàn phải nhập của Trung Quốc. Vào tháng 9, quả chín hái về phơi hay sấy khô là được. Thường chọn những quả mẫm, hạch nhỏ, vị ngọt, màu đỏ được coi là tốt.

Táo đỏ vị ngọt, tính ôn, quy kinh Tỳ Vị, tác dụng bổ Tỳ, ích khí, dưỡng vị sinh tân, điều hòa dinh vệ, hòa giải các vị thuốc.

Báo Dân Trí dẫn nguồn trang Healthline đã chỉ ra 3 lợi ích của táo đỏ đối với sức khoẻ như sau:

Giàu chất chống oxy hóa

Táo đỏ rất giàu một số hợp chất chống oxy hóa, chủ yếu là flavonoid, polysaccharides và axit triterpenic. Chúng cũng chứa hàm lượng vitamin C cao, cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa.

Chất chống oxy hóa là hợp chất có thể ngăn ngừa và đảo ngược tổn thương do các gốc tự do dư thừa gây ra. Tổn thương gốc tự do được cho là tác nhân chính gây ra một số tình trạng bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tiểu đường type 2, bệnh tim và một số bệnh ung thư.

Do khả năng chống lại các gốc tự do, chất chống oxy hóa có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

Một nghiên cứu trên động vật cho thấy hoạt động chống oxy hóa của flavonoid trong táo đỏ giúp giảm căng thẳng và tình trạng viêm do tổn thương gốc tự do ở gan.

Táo đỏ rất tốt cho sức khoẻ

Có thể cải thiện giấc ngủ và chức năng não

Táo đỏ được sử dụng rộng rãi trong y học để cải thiện chất lượng giấc ngủ và chức năng não. Nghiên cứu mới nổi cho thấy chất chống oxy hóa độc đáo của chúng có thể chịu trách nhiệm cho những tác dụng này.

Chiết xuất từ quả và hạt táo tàu được phát hiện có thể làm tăng thời gian và chất lượng giấc ngủ ở chuột. Ngoài ra, loại quả này thường được các bác sĩ y học cổ truyền kê đơn để giảm lo âu.

Hơn nữa, các nghiên cứu trên động vật và trong ống nghiệm chỉ ra rằng nó có thể cải thiện trí nhớ và giúp bảo vệ các tế bào não khỏi bị tổn thương do các hợp chất phá hủy thần kinh.

Có thể tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại tế bào ung thư

Táo đỏ có thể tăng cường khả năng miễn dịch và chống lại sự phát triển của tế bào ung thư. Một nghiên cứu trong ống nghiệm lưu ý rằng polysaccharides có trong táo đỏ, là loại đường tự nhiên có đặc tính chống oxy hóa, có thể chống lại các gốc tự do, trung hòa các tế bào có hại và giảm viêm.

Giảm mức độ viêm và các gốc tự do có thể giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính, chẳng hạn như bệnh tiểu đường type 2.

Một nghiên cứu khác phát hiện ra rằng lignin trong táo đỏ, một loại chất xơ có đặc tính chống oxy hóa, thúc đẩy sản xuất các tế bào miễn dịch và tăng tốc độ các tế bào này trung hòa các hợp chất có hại.

Táo đỏ cũng giàu vitamin C, được cho là có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ. Một nghiên cứu trên chuột cho thấy tiêm vitamin C liều cao có thể tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến giáp.

Thêm vào đó, các nghiên cứu trong ống nghiệm đã phát hiện ra rằng chiết xuất táo đỏ tiêu diệt một số loại tế bào ung thư, bao gồm tế bào ung thư buồng trứng, cổ tử cung, vú, gan, ruột kết và da.

Các nhà nghiên cứu tin rằng những lợi ích này chủ yếu là kết quả của các hợp chất chống oxy hóa trong quả. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu này đều được tiến hành trên động vật hoặc ống nghiệm, vì vậy cần có thêm nhiều nghiên cứu trên người trước khi có thể đưa ra bất kỳ kết luận chắc chắn nào.

Một số lưu ý khi ăn táo đỏ

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời ThS.BSNT. Lê Thanh Hằng, ThS.BSNT. Phạm Đức Thắng - Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, táo đỏ tốt cho sức khoẻ nhưng khi ăn cần lưu ý những điều dưới đây:

- Có thể ăn táo đỏ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Ăn táo đỏ vào buổi sáng giúp tinh thần phấn chấn, cơ thể khỏe mạnh trong khi đó việc ăn táo đỏ vào buổi tối giúp ngủ ngon, an thần.

- Dù táo đỏ tốt cho sức khỏe những loại quả này khá ngọt. Nếu ăn nhiều có thể dẫn đến tăng cân ngoài ý muốn. Mỗi ngày, một người khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng 5 trái táo đỏ tươi và 3 trái táo đỏ khô là phù hợp.

- Táo đỏ có thể phản ứng với các loại thuốc chống trầm cảm, do đó những ai đang dùng loại thuốc này không nên ăn táo đỏ. Những ai đang dùng thuốc chống co giật như phenytoin, phenobarbital và carbamazepin nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn táo đỏ. Các chất có trong táo đỏ có thể tăng cường tác dụng của các loại thuốc này.

- Người bị bệnh tiểu đường không nên ăn táo đỏ thường xuyên, nhất là loại sấy khô vì táo đỏ có thể làm tăng đường huyết sau khi ăn.

- Người đang bị chướng bụng, đầy hơi, chảy máu cam, đau răng, mụn nhọt, mẩn ngứa cũng không nên ăn táo đỏ.