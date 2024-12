Sao Hàn 15/12: Daesung quỳ xin lỗi CL, cặp đôi phim ngôn tình hot nhất 'hẹn hò'

(VTC News) -

Cặp đôi "When the phone rings" bị bắt gặp ''hẹn hò''

Tối 13/12, cặp đôi màn ảnh Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin cùng đạo diễn phim When the phone rings và nhân viên đoàn phim tới xem vở nhạc kịch ủng hộ đàn em.

Cả hai diễn viên gây chú ý khi có hành động thân thiết. Yoo Yeon Seok nhẹ nhàng đặt tay lên lưng bảo vệ Chae Soo Bin đã khiến khán giả không khỏi xuýt xoa.

Cùng với thành công của When the phone rings, những khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin trên phim trường càng khiến khán giả "đổ gục". Từ những cái đập tay động viên đến những cử chỉ xoa bóp vai nhẹ nhàng, cả hai đã thể hiện sự ăn ý đáng ngạc nhiên. Nụ cười rạng rỡ của Chae Soo Bin khi nhận được sự quan tâm từ bạn diễn càng khiến fan hy vọng vào cái kết đẹp cho cặp đôi này.

When the phone rings đang làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ nhờ cốt truyện hấp dẫn và chemistry bùng nổ của cặp đôi Yoo Yeon Seok - Chae Soo Bin. Hình tượng tổng tài theo đuổi người yêu quen thuộc được cặp đôi thể hiện một cách hoàn hảo, khiến khán giả không thể rời mắt.

Sự tương tác ăn ý giữa hai diễn viên đã tạo nên một sức hút mãnh liệt, khiến khán giả không ngừng mong chờ những diễn biến tiếp theo.

Theo công bố của Netflix, phim đã leo lên top 2 bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất tuần qua trên Netflix toàn cầu. Phim vươn lên vị trí số 1 trong danh sách hàng tuần của bảng xếp hạng phim truyền hình tạo nhiều tiếng vang nhất, theo Good Data Corporation.

Sao nữ phải làm thêm quán cafe sau khi rời Running Man

Xuất hiện với tư cách khách mời trên kênh YouTube của Ji Suk Jin vào ngày 13/12, Jeon So Min đã có chia sẻ về quãng thời gian sau khi dàn cast Running Man của SBS .

Cô chia sẻ: "May mắn thay, tôi đã có thể nhận một số dự án khá nhanh sau khi rời 'Running Man'. Tôi tham gia một bộ phim điện ảnh trong khoảng 3~4 tháng. Sau đó, tôi đã quay hai phim ngắn trước khi được chọn vào vai trong "Sorry Not Sorry".

"Nhưng thành thật mà nói, lúc đó tôi thực sự lo lắng. Tôi không có bất kỳ dự án nào đang thực hiện ngay lập tức và tương lai có vẻ không chắc chắn. Vì ngành công nghiệp phim ảnh và truyền hình hiện không mấy khởi sắc nên tôi không chắc mình có thể tồn tại nếu không có 'Running Man'. Vì vậy, tôi đã làm việc bán thời gian tại quán cà phê do một người quen làm chủ", nữ diễn viên nói.

Trước những chia sẻ của Jeon So Min, Ji Suk Jin bình luận: "Tôi rất ngạc nhiên khi bạn nói với tôi". Jeon So Min tiếp tục, "Đó là quán cà phê bên trong tòa nhà có đài phát thanh Channel A và công ty sản xuất phim Studio Dragon . Bất cứ khi nào khách hàng đến, họ đều hỏi tôi, 'Bạn đang quay phim gì đó à?'."

Hóa ra, chủ quán cà phê đã yêu cầu Jeon So Min không đeo khẩu trang hoặc đội mũ để tăng doanh thu. "Tôi vẫn được trả cùng mức lương theo giờ như mọi người khác", cô nhớ lại.

Cuối cùng, Jeon So Min chia sẻ, "Nhưng trải nghiệm đó rất vui. Tôi đã làm việc bán thời gian tại một quán cà phê trong một thời gian dài khi tôi 29 tuổi. Điều đó khiến tôi nhớ lại tuổi đó, khi tôi vẫn đang theo đuổi ước mơ của mình. Tôi đã có thêm năng lượng từ trải nghiệm này".

Daesung quỳ xin lỗi CL (2NE1)

Trong cuộc trò chuyện mới đây với CL của nhóm 2NE1, Daesung - thành viên Big Bang đã nhắc đến tranh cãi trong quá khứ. Cụ thể Daesung từng nhận câu hỏi chọn thành viên ''ít đóng góp nhất trong 2NE1", anh đã chọn Gong Minzy. Điều này gây ra phản ứng dữ dội, người hâm mộ chỉ trích nam idol thiếu tôn trọng đàn em trên các trang mạng xã hội.

Nói về tranh cãi của Daesung, CL cho biết cô đã rất sốc: "Anh xứng đáng bị mắng vì điều đó. Câu nói đó thực sự không ổn". Nhận ra mức độ nghiêm trọng về lần ''vạ miệng'' của mình, Daesung ngay lập tức quỳ xuống và thành tâm xin lỗi với CL: "Anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy". CL nói đùa: "Đó không phải là điều anh nên nói với em".

Daesung sinh năm 1989, là thành viên của nhóm nhạc Big Bang, bên cạnh G-Dragon, T.O.P, Taeyang và Seungri. Không chỉ hoạt động với nhóm nhạc, anh cũng hoạt động solo khi phát hành nhiều single solo, biểu diễn nhạc kịch, tham gia trong show truyền hình thực tế Family Outing.

Cuối năm 2022, Daesung chính thức chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý của Big Bang là YG Entertainment. Tuy nhiên, anh vẫn là thành viên của nhóm và nhóm không tan rã.