Sáng nay, bắc cầu phao tại khu vực cầu Phong Châu

Chiều 28/9, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) tổ chức hạ thủy ca nô và các đốt cầu phao để chuẩn bị cho công tác bắc, nối thông cầu phao tại khu vực cạnh cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ).

Sau khi hạ thủy, cán bộ, chiến sĩ công binh tổ chức ghép các phà nhịp.

Ghi nhận trong chiều 28/9, tại bến sông thuộc khu 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, các cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 249 (Binh chủng Công binh) tiến hành hạ thủy các nhịp cầu phao (các đốt khơi), chuẩn bị cho việc lắp đặt cầu phao Phong Châu.

Công việc được diễn ra rất khẩn trương, chuyên nghiệp. Có trên 20 nhịp cầu phao (các đốt khơi) được hạ thủy. Ngay sau khi được hạ thủy, các cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 249 đã khẩn trương đưa vào bờ để tập kết.

Nơi được lắp đặt cầu phao cách vị trí xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu khoảng 400 m về phía hạ lưu sông Hồng.

Việc hạ thủy cầu phao được tiến hành khẩn trương, cẩn trọng, an toàn nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân địa phương và phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Sáng 29/9, Lữ đoàn 249 sẽ chính thức lắp đặt cầu phao Phong Châu. Chiếc cầu phao sẽ đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Khi tổ chức bắc cầu, lực lượng chức năng sẽ nghiêm cấm quay phim, ghi hình và tụ tập ngăn cản bộ đội thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, các chốt chặn đã được lập.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 tham gia nhiệm vụ trong chiều 28/9.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, cho hay, công tác chuẩn bị lắp cầu phao gần vị trí cầu Phong Châu đã sẵn sàng.

"Theo thông tin chúng tôi được biết thì việc lắp cầu phao sẽ sớm được tiến hành. Trong đó, về công tác chuyên môn do lực lượng quân đội triển khai. Về phía huyện sẽ hỗ trợ việc đảm bảo an ninh trong khu vực để lực lượng quân đội thực hiện nhiệm vụ. Chiều 28/9, lực lượng an ninh khu vực cũng đã có mặt để đảm bảo công tác này", ông Hùng thông tin thêm.

Công binh thả đốt cầu phao xuống sông.

Từ ngày 30/9, Binh chủng Công binh bắt đầu đảm bảo thông cầu phao Phong Châu. Thời gian đảm bảo cầu là từ 6h đến 22h hàng ngày.

Tổ công binh trên phà đóng khóa mặt, cố định mặt phao.

Đối với người, phương tiện đường bộ ra vào cầu phao, các xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, xe môtô 3 bánh được phép lưu thông 2 chiều, vận tốc ≤ 5km/h; đối với ôtô, chỉ cho phép các loại xe ô tô con, xe bán tải (từ 2 đến 4 chỗ ngồi), lưu thông 1 chiều khi đi qua cầu, thời gian mỗi chiều khi lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe ≤ 30m, vận tốc ≤ 10km/h...

Lữ đoàn 249 cũng tiến hành các giải pháp gia cố về mặt kỹ thuật để đảm bảo an toàn khi vận hành cầu phao.

Những ngày vừa qua, nước sông Hồng đã rút, lưu tốc dòng chảy đã cho phép nhưng mức độ sụt sạt hai bên bờ bến rất lớn. Lữ đoàn 249 đã phải gia cố trên 11.000 m3 đá ở hai bến và đường lên xuống.

