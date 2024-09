Đề nghị làm rõ trách nhiệm liên quan vụ sập cầu Phong Châu

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị chỉ đạo thành lập tổ giám định xác định nguyên nhân sập cầu Phong Châu và phân định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang thụ lý, điều tra nguyên nhân vụ việc đổ trụ cầu T7 và 2 nhịp cầu N6, N7 của cầu Phong Châu, thuộc km 18 + 300 Quốc lộ 32C, nối huyện Tam Nông và Lâm Thao, hôm 9/9.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu.

Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khảo sát phần cầu còn lại (phía nối với xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao). Công an tỉnh Phú Thọ nhận thấy mặt cầu nhịp số 5 bị nghiêng ra ngoài phía lòng sông Hồng, có dấu hiệu trụ bị sụt lún.

Các nhịp cầu số 4, 3, 2 bị vặn, nghiêng theo chiều dòng chảy của sông Hồng, các khe co giãn (nổi giữa các nhịp cầu) bị dãn ra nhiều so với thiết kế ban đầu.

Nhận định khả năng phần còn lại của cầu Phong Châu sẽ bị sập bất cứ lúc nào, để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của Nhân dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh Phú Thọ một số nội dung.

Công an tỉnh đề nghị UBND tỉnh thành lập tổ công tác đánh giá sự an toàn phần còn lại của cầu Phong Châu để có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời chỉ đạo ban, ngành liên quan áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn tránh nguy cơ phần còn lại của cầu bị sụp đổ gây mất an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân.

Trước đó, khoảng 10h ngày 9/9, cầu Phong Châu nối 2 huyện Lâm Thao và Tam Nông bất ngờ bị sập, khiến 2 mố cầu rơi xuống lòng sông Hồng. Vụ việc khiến 8 phương tiện (1 ô tô tải, 2 ô tô đầu kéo, 6 xe máy, 1 xe máy điện) rơi xuống sông, 8 người mất tích.

Sau gần 20 ngày tìm kiếm, thi thể 4 nạn nhân được tìm thấy, gồm vợ chồng đi xe máy và 2 tài xế xe đầu kéo.