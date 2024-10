Rượt đuổi hấp dẫn, Sông Lam Nghệ An chia điểm với Bình Định

(VTC News) -

Sông Lam Nghệ An nhập cuộc khá chật vật khi phải chơi trên sân khách. Họ không tạo ra cơ hội nào nguy hiểm trong hiệp 1, thậm chí suýt nhận bàn thua sau những pha tiếp cận của Bình Định.

Phút 19, hậu vệ của Sông Lam Nghệ An chơi bất cẩn, khiến bóng trôi về chân Hồng Phước. Cầu thủ áo số 67 nhanh chân dứt điểm về góc gần, nhưng bóng đi chệch khung thành. Đây là cơ hội nguy hiểm nhất 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An và Bình Định thể hiện quyết tâm cao hơn và thi nhau bắn phá khung thành đối thủ. Chỉ 2 phút sau giờ nghỉ, Sông Lam Nghệ An bất ngờ có bàn mở tỉ số dù là đội chơi lép vế hơn. Từ pha phối hợp bên cánh phải, Kuku nhận bóng trong vòng cấm rồi trả lại tuyến 2 cho Quang Vinh. Tiền vệ Sông Lam Nghệ An sút bóng một chạm chính xác, còn thủ môn Hoài Anh đứng chôn chân.

Hai phút sau, Bình Định tìm được bàn gỡ hòa sau pha sút bóng quyết đoán của Trọng Hiếu. Đội chủ nhà được hưởng quả phạt góc, nhưng bóng đi khá lập bập và trôi khỏi vòng cấm. Trọng Hiếu quan sát được khoảng trống ở cột xa, nhanh trí dứt điểm quân bình tỉ số 1-1.

Bình Định nhận bàn thua trước nhưng sớm gỡ hòa 1-1.

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, Bình Định tràn lên tấn công và suýt có bàn dẫn trước nhờ công Ngọc Tín. Thế nhưng còn chưa kịp ghi bàn, Bình Định lần thứ hai để Sông Lam Nghệ An chọc thủng lưới ở phút 67. Kuku hoàn tất cú đúp kiến tạo sau pha treo bóng chính xác cho Michael Olaha. Tiền đạo người Nigeria thoát bẫy việt vị, tung cú đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ môn Hoài Anh.

Niềm vui của Sông Lam Nghệ An kéo dài khoảng hơn 10 phút, trước khi Long Vũ mắc sai lầm khiến đội bóng phải trả giá. Từ đường tạt bóng của Alisson Farias, Long Vũ để bóng chạm tay, còn Bình Định được hưởng phạt đền. Trên chấm 11, chính Alisson là người thực hiện cú sút thành công, khép lại trận đấu với tỉ số 2-2.

Có 2 lần dẫn trước, song Sông Lam Nghệ An không thể bảo toàn lợi thế, đành rời SVĐ Quy Nhơn với chỉ 1 điểm. Kết quả này giúp đội bóng xứ Nghệ tạm vươn lên vị trí thứ 12 với 3 điểm, hơn Hải Phòng và Đà Nẵng 1 điểm. Thầy trò Phạm Anh Tuấn vẫn chưa thắng trận nào tại V.League năm nay.