Giá trị sống và dấu ấn cá nhân: Điều tâm đắc của cư dân Vinhomes Royal Island

(VTC News) -

Từ nhu cầu an cư đến hành trình tìm kiếm bản sắc sống

Anh Phú Quốc (cư dân khu Tài Lộc, Vinhomes Royal Island. Vũ Yên, Hải Phòng), chủ một doanh nghiệp chế biến và xuất nhập khẩu tại Hải Phòng cho biết sau nhiều năm sống và làm việc trong môi trường đô thị đông đúc, anh ngày càng coi trọng giá trị của không gian sống xanh và sự riêng tư.

"Tôi muốn tìm một nơi ở vừa gần trung tâm để thuận tiện công việc, vừa đủ yên tĩnh để cả gia đình có thể nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau mỗi ngày làm việc. Đó cũng là xu hướng mà nhiều người trong giới doanh nhân như tôi luôn hướng tới", anh Quốc chia sẻ.

Sự phát triển của hạ tầng giao thông đã thay đổi cách nhìn về khoảng cách của những người như anh Quốc. Những khu vực từng được xem là biệt lập nay có thể kết nối nhanh với trung tâm thành phố, giúp cư dân tận hưởng môi trường sống xanh mà vẫn không phải đánh đổi sự thuận tiện trong công việc, giao thương và sinh hoạt hằng ngày.

Vũ Yên thu hút đông đảo cư dân và du khách vào mỗi dịp cuối tuần.

Suy nghĩ trên cũng là “mẫu số chung” của nhiều người khi lựa chọn Vinhomes Royal Island làm nơi “đất lành” cho an cư và phát triển sự nghiệp.

Sau hơn hai năm vận hành, Vinhomes Royal Island đã hình thành cộng đồng hơn 30.000 cư dân. Quy mô cư dân này không chỉ tạo sức sống cho đô thị đảo, mà còn là nền tảng để các dịch vụ, tiện ích và hoạt động thương mại nội khu phát triển.

Được phát triển theo mô hình đô thị đảo hiếm có tại miền Bắc, Vinhomes Royal Island thu hút sự quan tâm nhờ không gian sống khác biệt, hệ tiện ích quy mô lớn và khả năng kết nối ngày càng hoàn thiện.

Từ đây, cư dân có thể di chuyển thuận tiện đến trung tâm hành chính mới Bắc Sông Cấm, sân bay quốc tế Cát Bi hoặc các trục cao tốc liên tỉnh để phục vụ nhu cầu công việc, giao thương và đón tiếp đối tác.

Không gian sống, trải nghiệm sống và dấu ấn riêng

Được bao bọc bởi ba dòng sông lớn, Vinhomes Royal Island sở hữu lợi thế tự nhiên hiếm có. Không gian sông nước tạo nên lớp đệm xanh, tách cư dân khỏi nhịp sống công nghiệp ồn ào, nhưng vẫn giữ khả năng kết nối linh hoạt với trung tâm thành phố và các vùng kinh tế lân cận.

Theo chị Minh Hoa, cư dân tại Vinhomes Royal Island, cuộc sống hằng ngày trở nên thuận tiện hơn khi nhiều nhu cầu được đáp ứng ngay trong khu đô thị. Buổi sáng, chị có thể thưởng thức cà phê trên đại lộ Tương Lai - Hạnh Phúc, buổi trưa chọn các nhà hàng ven sông, buổi chiều mua sắm, giải trí tại Vincom Mega Mall.

“Điều tôi thích nhất là mọi tiện ích đều ở rất gần. Chỉ cần bước ra khỏi nhà là có thể tận hưởng trọn vẹn một ngày mà không phải di chuyển quá xa”, chị chia sẻ.

Với anh Phú Quốc, sức hút của “xứ sở Vũ Yên” đến từ hệ tiện ích khác biệt. Sân golf 36 hố rộng 160 ha hoạt động xuyên đêm, bến du thuyền, Học viện cưỡi ngựa Hoàng gia Vinpearl và Vincom Mega Mall tạo nên một tổ hợp sống - nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn.

“Tất cả hòa quyện tạo nên một tọa độ sống và giải trí cao cấp, thay đổi chuẩn mực hưởng thụ của giới tinh hoa đất Cảng”, anh Quốc nhận xét.

Với thiết kế đa công năng, căn nhà có thể đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng của gia chủ.

Là một trong những cư dân đầu tiên chọn an cư tại đây, anh Đình Đông cho rằng giá trị đáng quý không chỉ nằm ở tiện ích. Với anh, Vinhomes Royal Island mang lại cảm giác như nghỉ dưỡng mỗi ngày, đồng thời tạo cơ hội kết nối với cộng đồng cư dân có gu sống tương đồng.

“Cuộc sống tại đây là trải nghiệm chân thực của một kỳ nghỉ dưỡng 5 sao mỗi ngày. Nhưng điều tôi trân quý nhất là được làm hàng xóm, kết giao với những người lịch thiệp, thành đạt và có cùng gu sống”, anh chia sẻ.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cộng đồng cư dân thành đạt, các sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Royal Island được thiết kế theo hướng đa công năng, kết hợp hài hòa giữa không gian sống, nghỉ dưỡng và đầu tư. Những căn biệt thự sở hữu sân vườn ven mặt nước hoặc bãi tắm riêng phía sau mang đến môi trường sống riêng tư, thư thái, giúp gia chủ tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Trong khi đó, dòng nhà mặt phố tại các phân khu sôi động lại phát huy lợi thế "hai trong một" với khả năng vừa kinh doanh vừa an cư. Thiết kế mặt tiền rộng trên các trục đại lộ trung tâm giúp tối ưu hoạt động thương mại, đồng thời vẫn đảm bảo không gian sinh hoạt riêng tư cho gia đình.

Sự đa dạng sản phẩm, hệ tiện ích đồng bộ và cộng đồng cư dân đang hình thành góp phần đưa Vinhomes Royal Island trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trẻ và người thành đạt tại Hải Phòng. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn kiến tạo một phong cách sống mới, nơi giá trị sống, trải nghiệm và dấu ấn cá nhân của mỗi gia chủ được tôn vinh.