Vinhomes Royal Island hút khách, kích hoạt hệ sinh thái kinh doanh

Không chỉ là điểm đến vui chơi, chuỗi sự kiện kéo dài nhiều ngày tại Vinhomes Royal Island đang góp phần định hình một cực tăng trưởng mới cho du lịch, thương mại Hải Phòng, nơi trải nghiệm sống, giải trí và kinh doanh hội tụ trong cùng một không gian.

“Lịch trình nghỉ lễ trọn gói” ngay trong lòng đô thị đảo

“Cứ cuối tuần là nhà mình lại đông vui như một thế giới thu nhỏ”, chị Xuân Thủy (cư dân tại khu Tài Lộc, Vinhomes Royal Island), chia sẻ. Từ khi chuyển về Vũ Yên, căn biệt thự ven sông của chị trở thành điểm hẹn quen thuộc của bạn bè. Nhưng, điều khiến những cuộc gặp gỡ ấy luôn hấp dẫn chính là sự đổi mới không ngừng của trải nghiệm.

Buổi sáng bắt đầu bằng cà phê trên đại lộ Tương Lai - Hạnh Phúc; trưa thưởng thức ẩm thực ven sông; chiều mua sắm, giải trí tại Vincom Mega Mall. “Mọi thứ đã có sẵn, chỉ cần bước ra khỏi nhà là có thể tận hưởng”, chị Xuân Thủy nói.

Youth Garden - “điểm chạm sống lành” của cộng đồng cư dân Vinhomes Royal Island.

Nhịp sống ấy dần trở thành “mẫu số chung” của cư dân thành phố Đảo Hoàng Gia. Buổi sáng bắt đầu bằng chạy bộ ven sông, đạp xe qua các tuyến đường nội khu hay tham gia lớp yoga ngoài trời. Đây cũng là khoảng thời gian cư dân tận hưởng thế giới tiện ích quy mô lớn và hiếm có, với sân golf 36 hố thuộc top đầu Đông Nam Á, Vinpearl Horse Academy, VinWonders, Vincom Mega Mall… Tất cả đều nằm trong một bán kính di chuyển ngắn.

Đêm xuống, Vũ Yên chuyển mình thành “tọa độ không ngủ” với ánh sáng, âm nhạc và pháo hoa rực rỡ. Đặc biệt, trong dịp 30/4 - 1/5 năm nay, chuỗi sự kiện dày đặc càng khiến Vinhomes Royal Island thêm bùng nổ.

Từ 25 - 27/4, lễ hội nướng và bia tại phố đi bộ Vũ Yên tạo nên không gian ẩm thực, giải trí sôi động. Còn chuỗi hoạt động tại VinWonders từ 25/4 - 3/5 với tâm điểm là minishow “Tự hào Việt Nam”, chuỗi trình diễn nghệ thuật, xiếc - nhảy múa, đại tiệc pool party cùng không gian check-in rực sắc đỏ sẽ mang đến trải nghiệm nghỉ lễ sôi động ngay trong lòng đô thị đảo.

Nhịp sống phồn hoa tại Vinhomes Royal Island không ngừng được “thắp lửa” mỗi ngày.

Từ đô thị đáng sống đến hệ sinh thái kinh doanh năng động

Sau hơn hai năm vận hành, Vinhomes Royal Island đã hình thành cộng đồng hơn 30.000 cư dân. Đây không chỉ là yếu tố tạo nên sức sống cho đô thị, mà còn là nền tảng cho một hệ sinh thái kinh tế nội khu phát triển.

Theo anh Hoàng Trọng Nghĩa - một doanh nhân đang sinh sống tại đây, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở hạ tầng hay tiện ích, mà ở chất lượng cộng đồng. “Các mối quan hệ hình thành rất tự nhiên, từ hoạt động thể thao, sinh hoạt chung đến giao lưu kinh doanh. Nhiều cơ hội hợp tác xuất phát từ chính những kết nối đời thường”, anh chia sẻ.

Các không gian công cộng như quảng trường, công viên ven sông hay tuyến phố thương mại đóng vai trò như “chất xúc tác”, thúc đẩy tương tác và gia tăng sự gắn kết. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hình thành một cộng đồng vừa có chiều sâu đời sống, vừa có khả năng tạo ra giá trị kinh tế.

Cộng đồng cư dân đông đảo tạo nên nhịp sống sôi động cho thành phố Đảo Hoàng Gia.

Đáng chú ý, dòng khách tăng mạnh trong các dịp cao điểm như lễ, cuối tuần đang mở ra cơ hội lớn cho các mô hình kinh doanh dịch vụ. Nhà hàng, lưu trú, giải trí và bán lẻ đều hưởng lợi trực tiếp từ lượng khách ổn định và có xu hướng gia tăng.

Khác với các khu đô thị truyền thống, Vinhomes Royal Island cho thấy một mô hình phát triển đa lớp: cư dân vừa là người thụ hưởng tiện ích, vừa có thể trở thành chủ thể kinh doanh ngay trong không gian sống của mình. Ranh giới giữa “an cư” và “lập nghiệp” dần được xóa nhòa.

Song hành với sự hoàn thiện của hệ sinh thái, các chính sách tài chính linh hoạt đang trở thành yếu tố thúc đẩy làn sóng chuyển cư về Vũ Yên.

Từ nay đến 20/7/2026, khách mua nhà Vinhomes theo chính sách hỗ trợ lãi suất sẽ được cố định lãi suất lên tới 5 năm với mức trần tối đa khoảng 6%/năm, với 5 gói linh hoạt. Gói 18 tháng miễn lãi hoàn toàn. 4 gói còn lại tùy theo mức vay là 70% hay 80% giá trị sản phẩm - khách hàng chỉ phải trả thêm so với giá cơ sở, tương ứng là 4,5% - 5% (24 tháng); 9% - 11% (30 tháng); 14% - 16,5% (36 tháng) và 25% - 30% (60 tháng).

Với các gói từ 18 đến 36 tháng, sau thời gian ưu đãi, khách hàng tiếp tục được neo lãi suất ở mức trần 9%/năm trong tối đa 2 năm. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất sẽ do Vinhomes chi trả.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ sàng lọc, những dự án hội tụ đầy đủ yếu tố “sống - trải nghiệm - kinh doanh” như Vinhomes Royal Island đang cho thấy sức hút rõ rệt. Không chỉ là điểm đến của dòng khách du lịch, đô thị đảo này còn từng bước khẳng định vai trò như một trung tâm tiêu dùng và dịch vụ mới của Hải Phòng.