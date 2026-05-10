Nhà phố Vinhomes Royal Island đón dòng thịnh vượng giữa thế đất tứ cận sinh tài

(VTC News) -

Điểm “tụ vượng tài” giữa trung tâm Đảo Hoàng Gia

Trong quan niệm Á Đông, những vùng đất hội tụ yếu tố nước, giao thương, thiên nhiên và hạ tầng luôn được xem là nơi “sinh khí và tài lộc”. Nhà phố song diện tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) là một trong số ít sản phẩm hiện nay sở hữu trọn vẹn thế đất “tứ cận sinh tài” với lợi thế cận thủy, cận thị, cận lâm và cận lộ.

Phía sau mỗi căn nhà là biển mặn cùng hệ thống mặt nước rộng mở tạo tầm nhìn khoáng đạt, dễ dàng hút dòng khách du lịch, nghỉ dưỡng đổ về đảo Vũ Yên. Trong khi đó, mặt tiền kết nối trực diện với đại lộ Tương Lai - Hạnh Phúc, trục giao thương xuyên tâm rộng từ 24 - 42m được xem là “xương sống” của toàn đô thị đảo.

Nhà phố song diện Vinhomes Royal Island tọa lạc giữa thế đất “tứ cận sinh tài” đón dòng thịnh vượng.

Từ vị trí này, cư dân và du khách có thể dễ dàng tiếp cận hệ tiện ích biểu tượng như Vincom Mega Mall Vũ Yên, Vinpearl Golf Hải Phòng, phố đi bộ, công viên Vũ Yên, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa hay tổ hợp VinWonders & Safari. Hệ sinh thái trải nghiệm liên hoàn giúp khu vực luôn duy trì mật độ hiện diện lớn của dòng khách du lịch, khách thương mại và cư dân tinh hoa với nhu cầu tiêu dùng cao.

Không chỉ hưởng lợi từ quy mô 877 ha với cộng đồng cư dân tương lai lên tới khoảng 60.000 người của Vinhomes Royal Island, nhà phố song diện còn nhận xung lực tăng trưởng trực tiếp từ hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện.

Từ trung tâm Hải Phòng, cư dân, du khách chỉ mất khoảng 5 phút qua cầu Hoàng Gia để tới đảo Vũ Yên. Sân bay quốc tế Cát Bi cách dự án khoảng 20 phút di chuyển. Trong khi đó, việc kết nối với Hà Nội, Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc cũng hoàn toàn thuận tiện qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cầu Bạch Đằng hay cầu Lại Xuân…

Sự cộng hưởng giữa vị trí chiến lược, dòng người không nghỉ, hệ tiện ích quy mô lớn đã hình thành nên một “điểm tụ vượng tài” hiếm có giữa lòng phố đảo.

Tài sản “2 trong 1” đón sóng kinh doanh và tăng giá dài hạn

Nếu mặt tiền mở ra nhịp giao thương sôi động của phố đảo thì phía sau nhà phố song diện lại là không gian nghỉ dưỡng hiếm có giữa lòng đô thị.

Với diện tích đất từ 78 - 226 m², chiều cao 2 - 4 tầng cùng mặt tiền rộng từ 5 - 20m, sản phẩm có thể linh hoạt vận hành nhiều mô hình, như nhà hàng, café, boutique, showroom, homestay hay văn phòng dịch vụ. Đặc biệt, vỉa hè thương mại rộng tới 3m giúp tăng khả năng nhận diện, cải thiện trải nghiệm khách hàng và giải quyết bài toán chỗ đỗ xe - vốn là hạn chế phổ biến tại các khu phố trung tâm.

Nhà phố song diện sở hữu mặt trước giao thương sôi động và phía sau là không gian nghỉ dưỡng cao cấp.

Mỗi sáng, gia chủ có thể thức giấc trong tiếng sóng biển và làn gió mát từ mặt nước phía sau nhà. Chiều xuống, nhịp sống chuyển từ sôi động của đại lộ thương mại sang sự thư thái của không gian nghỉ dưỡng ven biển chỉ trong vài bước chân. Chính sự chuyển đổi linh hoạt này tạo nên giá trị “2 trong 1” - vừa khai thác kinh doanh, vừa tận hưởng nghỉ dưỡng tại gia.

Bao quanh nhà phố song diện là hệ thống cảnh quan xanh quy mô lớn với 31 công viên có tổng diện tích gần 18 ha, tạo nên “kho oxy” tự nhiên giữa lòng đại đô thị. Không gian sống trong lành, mật độ cây xanh lớn cùng hệ sinh thái mặt nước liên hoàn góp phần nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân phố đảo.

Anh Phạm Xuân Hưng (cư dân tại Đảo Vua) chia sẻ, điều khiến gia đình anh hài lòng nhất khi chuyển cư về Vũ Yên là sự cân bằng giữa nhịp sống sôi động và không gian thư thái mỗi ngày. “Phía trước là đại lộ nhộn nhịp, phía sau lại rất riêng tư và yên bình. Mỗi ngày ở đây đều giống như một kỳ nghỉ”, anh nói.

Không chỉ đón đầu nhịp giao thương hiện tại, dòng nhà phố song diện tại Vinhomes Royal Island còn sở hữu dư địa tăng giá đáng kể khi đảo Vũ Yên từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích, hạ tầng và vận hành đô thị. Trong tương lai, nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm mới của Hải Phòng - điểm hội tụ của dòng cư dân, du khách và hoạt động thương mại sôi động bậc nhất khu vực phía Bắc.

Vinhomes tiên phong triển khai chính sách cố định lãi suất chỉ 0 - 6%/năm trong 5 năm cho tất cả các dự án trên toàn quốc. Trong đó, gói 18 tháng được miễn lãi hoàn toàn. 4 gói còn lại tùy theo mức vay là 70% hay 80% giá trị sản phẩm, khách hàng chỉ phải trả thêm so với giá cơ sở, tương ứng là 4,5 - 5% (24 tháng); 9 - 11% (30 tháng); 14 - 16,5% (36 tháng) và 25 - 30% (60 tháng). Với các gói từ 18 đến 36 tháng, sau thời gian ưu đãi, khách hàng tiếp tục được “neo” lãi suất ở mức trần 9%/năm trong 2 năm tiếp theo. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất sẽ do Vinhomes chi trả. Chính sách chưa từng có tiền lệ tạo ra “vòng tròn an toàn” kéo dài nửa thập kỷ, mang tới sự an toàn tài chính tuyệt đối cho khách hàng trước mọi biến động vĩ mô.