Món quà ấm lòng của Ronaldo gửi fan nhí vừa trải qua nỗi đau tột cùng

(VTC News) -

Ronaldo gửi lời động viên đến Andres. (Video: @FabrizioRomano/X)

Một ngày sau khi cùng tuyển Bồ Đào Nha giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026, Cristiano Ronaldo đã có hành động nhân văn bên ngoài sân cỏ. Anh đã gửi một thông điệp đầy xúc động tới cậu bé người Venezuela tên Andres, nạn nhân của trận động đất tàn khốc xảy ra ở miền bắc Venezuela vào ngày 24/6.

“Xin chào Andres. Anh quay video này để gửi đến em một cái ôm vì anh biết em là một người hâm mộ. Khi em khỏe lại, anh muốn mời em đến xem một trận đấu để chúng ta cùng tận hưởng bóng đá. Đồng ý nhé? Rất mong được gặp em”, siêu sao người Bồ Đào Nha nói trong đoạn video gửi Andres.

Ngay trong ngày 2/7, tấm thẻ sưu tập in hình Cristiano Ronaldo đã được chuyển tới bệnh viện nơi Andres đang điều trị. Cậu bé vỡ òa cảm xúc và nói rằng mình “không thể tin được” khi nhận món quà đặc biệt này.

Đống đổ nát sau trận động đất kép xảy ra tại Venezuela. (Ảnh: Reuters)

Thảm họa với cường độ 7,2 và 7,5 độ Richter đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, nhiều nạn nhân vẫn mất tích và biến các khu dân cư tại Caracas và La Guaira thành đống đổ nát.

Cậu bé được các nhân viên cứu hộ giải cứu khỏi đống đổ nát sau trận động đất, nhưng phải chịu mất mát lớn khi nhiều người thân thiệt mạng. Do chấn thương nghiêm trọng, các bác sĩ cũng buộc phải cắt bỏ một chân của em.

Đây không phải lần đầu Ronaldo thể hiện tấm lòng nhân ái trước những thảm họa thiên nhiên. Năm 2023, anh từng gửi hàng viện trợ nhân đạo tới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất kinh hoàng tại hai quốc gia này.

Đầu tuần này, tại World Cup 2026, Ronaldo cùng toàn đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đã dành một phút mặc niệm trước buổi tập ở Miami để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa động đất tại Venezuela. Trước đó, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) yêu cầu tất cả các trận đấu diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6 đều dành một phút để tưởng nhớ những nạn nhân đã thiệt mạng.