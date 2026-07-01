Mỹ dùng công nghệ sóng não cho cầu thủ luyện đá luân lưu ở World Cup 2026

(VTC News) -

Trong bối cảnh loạt sút luân lưu liên tiếp trở thành nỗi ám ảnh của nhiều ứng cử viên vô địch tại World Cup 2026, đội tuyển Mỹ đã chuẩn bị một vũ khí đặc biệt. Thay vì chỉ tập sút phạt đền theo cách truyền thống, thầy trò HLV Mauricio Pochettino ứng dụng công nghệ theo dõi sóng não nhằm cải thiện khả năng tập trung và lựa chọn phương án dứt điểm tối ưu cho từng cầu thủ.

Mô phỏng áp lực World Cup bằng công nghệ sóng não

Theo The Athletic, tuyển Mỹ bắt đầu sử dụng công nghệ này từ tháng 1/2025 trong mọi đợt tập trung trước World Cup. Ban huấn luyện hợp tác với công ty Neuro11 của Đức. Các cầu thủ được trang bị thiết bị công nghệ cao để theo dõi hoạt động não bộ trong quá trình thực hiện các quả phạt đền.

Theo chia sẻ của năm cầu thủ cùng HLV trưởng Mauricio Pochettino, dữ liệu sóng não giúp ban huấn luyện đo lường mức độ tập trung của từng cầu thủ và đưa ra cách thực hiện quả phạt đền một cách tốt nhất.

Folarin Balogun thử nghiệm công nghệ đo sóng não hỗ trợ đá phạt đền trong một buổi tập. (Ảnh: The Athletic)

Công nghệ này được áp dụng ngay trên sân tập nhằm mô phỏng áp lực của cầu thủ khi thực hiện sút luân lưu trong thực tế. Các cầu thủ đeo những thiết bị công nghệ cao để theo dõi hoạt động của sóng não trước khi bước lên chấm 11 m trong hoặc sau các buổi tập.

Phía sau họ, đội ngũ kỹ thuật liên tục giám sát dữ liệu, trong khi hệ thống phát ra các tiếng bíp và âm thanh cổ động viên để tái hiện bầu không khí căng thẳng như một trận đấu thật.

HLV Mauricio Pochettino thừa nhận không thể tái tạo hoàn toàn áp lực tâm lý, sức ép và kỳ vọng của một loạt sút luân lưu tại World Cup. Dù vậy, mục tiêu của phương pháp này là đưa cầu thủ đến gần nhất với cảm giác thi đấu thật, qua đó đánh giá cách não bộ và tâm lý của họ phản ứng dưới áp lực.

Tiền vệ Diego Luna cho rằng điều quan trọng nhất là duy trì sự tập trung tuyệt đối khi thực hiện cú sút. “Khi mọi thứ hỗn loạn, có khán giả, có tiếng hò hét, có thủ môn gây áp lực, điều quan trọng là giữ được sự tập trung và tìm ra một ’không gian an toàn‘ cho bản thân trong những khoảnh khắc căng thẳng tột độ”, anh chia sẻ.

Vì sao cầu thủ đá hổng luân lưu?

Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Twente (Hà Lan) được công bố năm 2021 phần nào lý giải nguyên lý đằng sau công nghệ này. Các nhà khoa học đã áp dụng kỹ thuật tương tự để theo dõi hoạt động của não bộ cầu thủ trong quá trình thực hiện các quả phạt đền.

Kết quả nghiên cứu cho thấy khi cầu thủ thực hiện cú sút với tâm lý thoải mái, vùng não điều khiển vận động sẽ hoạt động mạnh hơn, giúp các động tác diễn ra tự nhiên và trôi chảy.

Ngược lại, khi rơi vào trạng thái căng thẳng hoặc mất tập trung, vùng vỏ não trước trán - khu vực chịu trách nhiệm lập kế hoạch, phân tích và cân nhắc hậu quả - lại hoạt động mạnh hơn. Theo các nhà nghiên cứu, việc quá bận tâm đến khả năng ghi bàn hay nỗi sợ sút hỏng có thể khiến cầu thủ tự gây áp lực cho bản thân, từ đó làm tăng nguy cơ thực hiện không thành công cú đá.

Công nghệ đo sóng não giúp xác định hướng sút phù hợp với các cầu thủ. (Ảnh: Reuters)

Sau mỗi buổi tập, ban huấn luyện giúp các cầu thủ điều chỉnh trạng thái tâm lý và xây dựng phương pháp duy trì sự tập trung hiệu quả hơn. “Dựa vào sóng não, họ sẽ cho bạn biết bạn tập trung đến mức nào tại thời điểm thực hiện cú sút. Hoặc não bộ của bạn cảm thấy thoải mái hơn với hướng sút nào”, hậu vệ Max Arfsten tiết lộ.

Nếu một cầu thủ không cảm thấy thoải mái với vị trí thực hiện cú sút, các HLV sẽ đề xuất phương án thay thế phù hợp hơn. Trong trường hợp cầu thủ không thể thực hiện tốt ở bất kỳ vị trí nào, nhiều khả năng họ sẽ không được lựa chọn cho loạt luân lưu.

Theo Sergino Dest, thời gian và công sức để áp dụng phương pháp này hoàn toàn xứng đáng bởi họ không bao giờ biết trước được điều gì sẽ xảy ra ở World Cup.

Sự chuẩn bị đó càng có ý nghĩa hơn khi đối thủ của Mỹ ở vòng 1/16 là Bosnia và Herzegovina, đội tuyển đã giành vé dự World Cup sau hai chiến thắng liên tiếp trên chấm luân lưu trước Wales và Italy.

Thủ môn Nikola Vasilj cũng là một chuyên gia bắt phạt đền khi cản phá thành công 16 trong 43 quả luân lưu trong sự nghiệp, đạt tỷ lệ 37,2%. Đây là một trong những con số cao nhất tại World Cup năm nay. Hơn nữa, đội tuyển Mỹ chỉ thắng loạt luân lưu duy nhất dưới thời HLV Pochettino trước Costa Rica ở tứ kết Gold Cup CONCACAF 2025. Vì vậy, việc chuẩn bị kỹ lưỡng là vô cùng quan trọng đối với họ.