Thủ môn Tây Ban Nha: Ronaldo vẫn 'cực nguy hiểm', không biết kiềm tỏa thế nào

(VTC News) -

Trước trận đấu với Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026, thủ môn Unai Simon của Tây Ban Nha đưa ra những nhận xét về ngôi sao lớn nhất trong đội hình đối thủ. Anh cho rằng Cristiano Ronaldo không còn xuất sắc như trước đây nhưng vẫn là cầu thủ nguy hiểm cần ngăn chặn.

“Cristiano Ronaldo không còn như xưa nữa, nhưng đội tuyển Tây Bạn Nha phải ngăn anh ấy xâm nhập vòng cấm. Ronaldo đã chứng minh điều đó trong trận chung kết Nations League rồi.

Điểm mạnh Ronaldo đang có lúc này là khả năng gây nguy hiểm cực lớn trong vòng cấm. Anh ấy tự tạo ra rất nhiều cơ hội. Tôi không biết làm thế nào để kiềm tỏa Ronaldo. Chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi tình huống và giữ anh ấy càng xa vòng cấm càng tốt”, thủ thành Simon nói.

Cristiano Ronaldo ghi 3 bàn tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Ở vòng 1/8, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chạm trán Bồ Đào Nha. Cả hai đội đều là ứng viên vô địch World Cup 2026. Để loạt vào vòng 16 đội, Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo vất vả thắng Croatia ở vòng 1/16. Trong khi đó, Tây Ban Nha của Unai Simon dễ dàng đánh bại đội tuyển Áo.

Cá nhân Unai Simón vừa lập kỷ lục mới với 519 phút không để thủng lưới liên tiếp tại World Cup. Anh chưa để thủng lưới bàn nào tại đấu trường này, kể từ khi phải nhận bàn thua từ cú dứt điểm Tanaka ở phút 51 trận đấu giữa Tây Ban Nha và Nhật Bản tại vòng bảng World Cup 2022.

Video: Ronaldo ghi bàn giúp Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1

“Hy vọng Tây Ban Nha có thể duy trì phong độ này cho đến trận chung kết, nhưng mỗi trận đấu là một câu chuyện mới. Hy vọng nếu họ sút bóng vào khung thành và ghi ba bàn, chúng ta sẽ ghi bốn bàn. Bồ Đào Nha sẽ chơi theo phong cách tương tự như trận chung kết Nations League. Chúng tôi cần khắc phục những sai lầm từ trận đấu đó và cố gắng chơi mạch lạc hơn. Chìa khóa có lẽ là giữ sạch lưới.

Chúng tôi phải tập trung vào trận đấu của mình mà không được quên rằng Bồ Đào Nha đã đánh bại Tây Ban Nha ở Nations League. Đội tuyển Tây Ban Nha biết phải chơi một trận đấu tuyệt vời, không được lơ là, và phải đạt đến trình độ mà tất cả chúng tôi đều mong muốn”, Unai Simon chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu.