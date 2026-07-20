(VTC News) -

Sản phụ 28 tuổi (Hà Nội) mang tam thai tự nhiên một bánh rau, ba buồng ối - dạng thai kỳ có tỷ lệ chỉ khoảng 1/100.000 ca mang thai. Theo các bác sĩ, đây là nhóm thai kỳ nguy cơ rất cao, dễ gặp các biến chứng như dọa sinh non, thai chậm phát triển, tiền sản giật, đe dọa sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Ngay từ đầu thai kỳ, sản phụ được theo dõi tại Trung tâm Can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Khi thai được 16 tuần, các bác sĩ phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng giữ thai nên chỉ định khâu vòng cổ tử cung nhằm kéo dài thời gian mang thai.

Sản phụ mang tam thai tự nhiên hiếm gặp, tỷ lệ chỉ 1/100.000 (Ảnh: BVCC)

Vài tuần trước, khi xuất hiện cơn co tử cung và đau bụng, sản phụ nhập Khoa Sản bệnh A4 để điều trị giữ thai. Trong suốt thời gian nằm viện, các bác sĩ thường xuyên hội chẩn, đánh giá diễn biến của mẹ và thai nhi để lựa chọn phương án điều trị phù hợp, với mục tiêu kéo dài thai kỳ an toàn nhất.

Ở tuần thai 31, sản phụ xuất hiện tình trạng thiếu máu do nhu cầu dinh dưỡng tăng cao khi mang đa thai. Trước thời điểm sinh khoảng một tuần, người bệnh có dấu hiệu vỡ ối và được tiêm thuốc trưởng thành phổi cho thai nhi nhằm chuẩn bị cho nguy cơ sinh non.

Sau 22 ngày điều trị giữ thai, đến 31 tuần 6 ngày, khi sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, ê-kíp quyết định mổ lấy thai để bảo đảm an toàn cho mẹ và các bé. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Ba em bé lần lượt chào đời với cân nặng 1.700 g, 1.600 g và 1.500 g.

Sau sinh, sức khỏe của người mẹ ổn định. Ba trẻ được chuyển đến khoa Sơ sinh để tiếp tục theo dõi và chăm sóc do sinh non tháng.

Theo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, thành công của ca bệnh là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Can thiệp bào thai, Khoa Sản bệnh A4, Khoa Gây mê hồi sức và Khoa Sơ sinh trong theo dõi, điều trị và chăm sóc một thai kỳ nguy cơ rất cao. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của việc quản lý thai kỳ chuyên sâu, giúp kéo dài thời gian mang thai và tăng cơ hội sống khỏe mạnh cho trẻ sinh non.