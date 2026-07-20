Tây Ban Nha độc bá World Cup: Dạy đối thủ đá bóng, Messi, Mbappe cũng chịu thua

(VTC News) -

Không phải đội ghi nhiều bàn thắng nhất, cũng không sở hữu những màn ngược dòng kịch tính hay phụ thuộc vào một siêu sao duy nhất, Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026 bằng thứ bóng đá được xây dựng trên nền tảng tập thể hoàn hảo. Chiến thắng 1-0 trước Argentina sau hiệp phụ ở trận chung kết đã phản ánh hoàn hảo cách “La Roja” thống trị giải đấu khi gần như không bao giờ rơi vào thế bị đe dọa.

Không cho đối thủ cơ hội

Ở cả bán kết và chung kết World Cup 2026, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng trước hai nhà vô địch thế giới gần nhất mà không để đối thủ tạo ra bất kỳ cơ hội thực sự nào. Cho đến phút 117 của trận chung kết, Argentina vẫn chưa tung ra nổi một cú sút trúng đích. Ferran Torres đã ghi bàn từ 10 phút trước đó, còn “Albiceleste” chỉ mới chạm bóng 3 lần trong vòng cấm Tây Ban Nha.

Đó là minh chứng cho một hàng phòng ngự gây ấn tượng suốt giải đấu. Nhà vô địch thế giới chỉ để thủng lưới đúng một bàn sau 8 trận, trước Bỉ ở tứ kết (thắng 2-1). Thủ môn Unai Simon, người được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải đấu, thậm chí không phải liên tục cứu thua trên vạch vôi. Anh nổi bật với khả năng phán đoán từ xa, chặn các đường chuyền xuyên tuyến và kỹ năng xử lý bóng bằng chân.

Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha chỉ để đối thủ sút trúng đích 10 lần. (Ảnh: AP)

Trong suốt giải đấu, Tây Ban Nha chỉ phải đối mặt với trung bình 0,29 bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi trận. Những cú dứt điểm mà họ phải nhận có khoảng cách trung bình lên tới 22,6 m, và không cú sút nào có giá trị vượt quá 0,2 xG. Tại World Cup 2026, “La Roja” chỉ để đối thủ sút trúng đích 10 lần. Nói cách khác, Tây Ban Nha không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào.

Bất bại trong cuộc chiến kiểm soát bóng

Trước trận chung kết, hai đội đều là những đội bóng có tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất trong nhóm 16 đội mạnh nhất. Tuy nhiên, Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo Argentina với tỷ lệ kiểm soát lên tới 67,3% cho đến thời điểm ghi bàn, khiến đối thủ rơi vào trạng thái cực kỳ khó chịu.

HLV Lionel Scaloni bố trí Nico Gonzalez đá chính, kỳ vọng tận dụng tốc độ và những pha băng cắt để phản công ngay sau khi đoạt bóng. Tuy nhiên, ông buộc phải thay cầu thủ này ngay sau hiệp một để đưa Leandro Paredes vào sân, bổ sung tiền vệ thứ tư nhằm giành lại quyền kiểm soát bóng, thứ mà Argentina không hề muốn phải liên tục rượt đuổi.

Không có phương án nào thực sự phát huy hiệu quả, khiến tình hình của “Albiceleste” ngày càng tồi tệ. Họ bị ép lùi sâu, co cụm bên phần sân nhà và chỉ còn biết chống đỡ.

Ở phía bên kia, khả năng pressing ngay sau khi mất bóng của Tây Ban Nha cùng tốc độ lùi về của các cầu thủ tấn công để vây quanh người cầm bóng đã biến mọi pha đoạt bóng của Argentina thành “ác mộng”. Tổng cộng, “La Roja” thu hồi tới 36 quả bóng bên phần sân đối phương.

Rodri được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Rodri và Cubarsi tạo nên khác biệt

Nếu phải chọn biểu tượng cho chức vô địch của Tây Ban Nha, đó chắc chắn là Rodri. Tiền vệ của Manchester City được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bầu là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026 sau màn trình diễn gần như hoàn hảo.

Rodri không chỉ giữ nhịp trận đấu mà còn liên tục xuất hiện đúng vị trí để bẻ gãy các pha phản công. Khả năng đọc trận đấu giúp anh luôn có mặt trước hàng phòng ngự để thu hồi bóng, như thể biết trước ý đồ của đối thủ.

Bên cạnh Rodri là Pau Cubarsi, trung vệ mới 19 tuổi nhưng chơi chững chạc như một cựu binh. Anh là trung vệ xuất sắc nhất giải đấu về khả năng xử lý bóng. Trong một đội hình liên tục kiểm soát bóng, cầu thủ trẻ người Catalan một lần nữa tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm bằng những đường chuyền dọc chính xác phía sau hàng tiền vệ người Argentina.

Video: Ferran Torres ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu

Điểm yếu duy nhất

Nếu phải tìm ra hạn chế của Tây Ban Nha tại World Cup 2026, đó là khả năng tận dụng cơ hội. Dù tạo ra sức ép liên tục, “La Roja” nhiều lần cần nhiều thời gian để chuyển hóa thế trận áp đảo thành bàn thắng. Trận chung kết là ví dụ rõ nhất. Họ phải chờ tới hiệp phụ mới có thể xuyên thủng hàng phòng ngự Argentina.

Việc Lamine Yamal không đạt thể trạng tốt nhất cũng khiến khả năng tạo đột biến của Tây Ban Nha giảm đi đáng kể. Dẫu vậy, ưu thế về quân số trên sân, niềm tin rằng họ sẽ dần dần làm suy yếu đối thủ, cùng với sự góp mặt của những cầu thủ có tầm ảnh hưởng như Nico Williams, Fernado Torres và Mikel Merino đã khẳng định vị thế thống trị của Tây Ban Nha.

Ở chiều ngược lại, Argentina dường như cạn kiệt cả thể lực lẫn ý tưởng sau hành trình đầy vất vả trước khi bước vào trận chung kết. Trước một đối thủ gần như không để lộ khoảng trống, nhà vô địch World Cup 2022 không thể tạo ra khác biệt.