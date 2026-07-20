VN-Index 'bốc hơi' gần 44 điểm

(VTC News) -

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (20/7), VN-Index giảm 43,94 điểm, tương đương 2,46% xuống 1.743,51 điểm. VN30-Index giảm 44,33 điểm, tương đương 2,29% xuống 1.887,32 điểm. Như vậy, VN-Index đã trải qua chuỗi 3 tuần liên tiếp giảm giá.

Số lượng mã giảm giá (296 mã) chiếm ưu thế so với số lượng mã tăng giá (45 mã). Thanh khoản được cải thiện nhưng vẫn đứng ở mức thấp khi giá trị giao dịch chưa đạt tới 20.000 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch hôm nay, nhóm ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và các blue-chips đồng loạt giảm, chỉ số có thể mất hàng chục điểm chỉ trong thời gian ngắn.

VN-Index ‘bốc hơi’ hơn 43 điểm ngay phiên đầu tuần.

SHB là tâm điểm của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi giảm sàn xuống 11.800 đồng/CP. Cổ phiếu SSI thoát sàn nhưng cũng giảm tới 6,39% xuống 22.700 đồng/CP. 4 blue-chips hiếm hoi giữ được sắc xanh ở thời điểm đóng cửa là FPT, LBP, SAB và VJC là một trong các yếu tố hạn chế đà rơi của VN-Index.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 7,29 điểm về mức 284 điểm. Chỉ số Upcom-Index cũng giảm 1 điểm, về mức 126 điểm.

Thị trường chứng khoán hiện đang chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố: xu hướng điều chỉnh kéo dài, việc các mốc hỗ trợ quan trọng bị xuyên thủng, áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, dòng tiền bắt đáy suy yếu và hoạt động bán ròng của khối ngoại. Khi những yếu tố này xuất hiện cùng lúc, mức độ giảm của thị trường bị khuếch đại rất nhanh

Trên thế giới, giới đầu tư quốc tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến giữa Mỹ và Iran sau các đợt không kích mới. Đây vẫn là yếu tố tác động trực tiếp tới giá năng lượng và kỳ vọng lãi suất toàn cầu.

Trước đó, theo chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu Chứng khoán Kirin, sau 3 tuần giảm liên tiếp và xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.810 - 1.820 điểm, khả năng chỉ số sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.700 - 1.716 điểm trong tuần tới trước khi tìm được trạng thái cân bằng mới. Nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng, hạn chế bắt đáy và chỉ xem xét giải ngân khi thị trường xuất hiện tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn.

Với việc thanh khoản vẫn ở vùng thấp, dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại mạnh mẽ và các yếu tố quốc tế còn nhiều biến động, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong trạng thái thăm dò. Tuy nhiên, sự gia tăng thanh khoản tại một số nhóm ngành cho thấy xu hướng chọn lọc cơ hội ở những cổ phiếu đã điều chỉnh sâu, tạo tiền đề cho quá trình phân hóa rõ nét hơn trong mùa công bố kết quả kinh doanh quý II.