Nhận định, dự đoán Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha: Ronaldo gặp hàng thủ mạnh nhất

(VTC News) -

Trận Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 2h ngày 7/7 (giờ Việt Nam) tại sân AT&T Stadium, Arlington (Mỹ). Thuật toán mô phỏng của Opta tính toán tỷ lệ thắng của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha lần lượt là 25,6% - 49,2% (tính trong 90 phút). Khả năng trận đấu phải bước sang hiệp phụ ở mức 25,2%.

Đây là cặp đấu được chờ đợi nhất của vòng 1/8 khi 2 ứng viên vô địch gặp nhau. Bồ Đào Nha vừa thoát hiểm trước Croatia bằng bàn thắng muộn, còn Tây Ban Nha chưa nhận bàn thua nào sau 4 trận tại World Cup 2026.

Thông tin nhanh trận Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha Thời gian: 2h ngày 7/7 (giờ Việt Nam). Sân: AT&T Stadium, Arlington, Mỹ. Giải đấu: Vòng 1/8 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha vào vòng 1/8 đầy khó khăn. Họ hòa CHDC Congo 1-1, thắng Uzbekistan 5-0, hòa Colombia 0-0 rồi vượt qua Croatia 2-1 ở vòng 1/16. Đội bóng của Roberto Martinez chưa tạo cảm giác liền mạch, nhưng vẫn có đủ cá nhân để định đoạt trận đấu khi cần thiết.

Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Tây Ban Nha đi theo hướng ngược lại. Sau trận hòa Cape Verde 0-0, đội bóng của Luis de la Fuente thắng Ả Rập Xê Út 4-0, Uruguay 1-0 và Áo 3-0. La Roja vẫn không tấn công ào ạt nhưng vẫn kiểm soát gần như tuyệt đối để khiến đối thủ không có phần trăm cơ hội nào.

Cristiano Ronaldo từng có những kỷ niệm đẹp khi đối đầu với Tây Ban Nha. Đội tuyển Bồ Đào Nha cần siêu sao 41 tuổi tái hiện điều này. Trong khi đó, Tây Ban Nha có Mikel Oyarzabal và Lamine Yamal đạt phong độ rất cao.

Phong độ Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha bất bại sau 4 trận tại World Cup 2026, nhưng chỉ có 2 chiến thắng trong 90 phút. Trận thắng Uzbekistan 5-0 là màn trình diễn thuyết phục nhất, còn hai trận hòa trước CHDC Congo và Colombia cho thấy đội bóng của Roberto Martinez đôi lúc thiếu tốc độ ở pha xử lý cuối.

Ronaldo vừa ghi bàn đầu tiên ở vòng knock out của World Cup sau 6 lần tham dự. (Ảnh: Reuters)

Trước Croatia, Ronaldo ghi bàn knock-out đầu tiên trong sự nghiệp World Cup bằng quả phạt đền. Goncalo Ramos sau đó ấn định chiến thắng ở phút bù giờ, nhưng nhiều khả năng vẫn bắt đầu trận gặp Tây Ban Nha trên ghế dự bị. Martinez đang giữ niềm tin với Ronaldo, dù phương án Ramos có thể giúp Bồ Đào Nha tăng khả năng pressing và chạy chỗ sau lưng trung vệ.

Bruno Fernandes là chìa khóa khác. Anh chưa ghi bàn tại giải, nhưng vẫn giữ vai trò tạo cơ hội, đá phạt và phạt góc. Khi Tây Ban Nha kiểm soát khu trung tuyến, các pha bóng chết có thể là đường ngắn nhất để Bồ Đào Nha tạo khác biệt.

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Phong độ Tây Ban Nha

Tây Ban Nha thắng 3 trận liên tiếp sau lượt mở màn và chưa thủng lưới tại giải. Việc giữ sạch lưới 4 trận đầu một kỳ World Cup là cột mốc chưa từng có trong lịch sử La Roja. Tính cả trận gặp Morocco ở World Cup 2022, Tây Ban Nha đã có 5 trận World Cup liên tiếp không nhận bàn thua.

Unai Simon lập kỷ lục 519 phút giữ sạch lưới ở World Cup. Phía trước anh, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte và Rodri giúp Tây Ban Nha phòng ngự bằng kiểm soát bóng. Đội bóng của De la Fuente không chỉ lùi về phá bóng, mà thường bóp đường chuyền ngay từ tuyến hai.

Yamal mới ghi 1 bàn nhưng phong độ của anh ở World Cup 2026 vẫn rất tốt. (Ảnh: Reuters)

Hàng công cũng có nhiều điểm chạm. Mikel Oyarzabal ghi 4 bàn tại World Cup 2026, thành tích tốt nhất của một cầu thủ Tây Ban Nha trong một kỳ World Cup kể từ David Villa năm 2010. Lamine Yamal tạo chiều rộng bên phải, còn Dani Olmo có khả năng nhận bóng giữa các tuyến để kéo trung vệ đối phương khỏi vị trí.

Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha có lực lượng gần như đầy đủ. Ronaldo dự kiến tiếp tục đá chính, bất chấp việc Ramos ghi bàn quyết định trước Croatia. Pedro Neto phải cạnh tranh với Bernardo Silva và Francisco Conceicao cho vị trí bên phải hàng công. Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga và Nuno Mendes nhiều khả năng tạo thành hàng thủ 4 người.

Tây Ban Nha có vài vấn đề ở nhóm cầu thủ tấn công. Nico Williams chấn thương cơ khép, Yeremy Pino đau vai và nhiều khả năng chưa thể trở lại. Victor Munoz cũng chưa đạt thể trạng tốt nhất. Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedro Porro và Aymeric Laporte từng được quản lý khối lượng tập luyện, nhưng không được xem là các ca chấn thương nghiêm trọng.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Ronaldo.

Tây Ban Nha: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Dự đoán tỷ số Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Dự đoán Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha: Đội nào thắng?

Đây không phải trận đấu dành cho đội mất bóng dễ ở trung lộ. Bồ Đào Nha có nhiều cầu thủ chuyền bóng tốt, nhưng Tây Ban Nha đang làm tốt hơn ở khâu khóa không gian sau khi mất bóng. Điều đó khiến Ronaldo có thể thiếu các pha nhận bóng sạch trong vùng cấm.

Bồ Đào Nha vẫn có cửa kéo trận đấu sang thế giằng co nhờ bóng chết và chất lượng cá nhân của Bruno Fernandes, Rafael Leao hay Pedro Neto. Nhưng để thắng trong 90 phút, họ cần nhiều hơn một khoảnh khắc. Hàng thủ Tây Ban Nha đang chơi với cự ly rất ổn định, còn Rodri và Pedri giúp La Roja ít khi bị cuốn vào các pha chuyển trạng thái vội.

Tây Ban Nha không cần ghi nhiều bàn để nắm lợi thế. Một trận đấu ít khoảng trống, ít cú sút rõ ràng và được định đoạt bởi chất lượng xử lý ở 1/3 sân cuối là kịch bản hợp lý.

Dự đoán kết quả: Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha.