Chuyên gia Tây Ban Nha: Messi và Ronaldo ở đẳng cấp khác Mbappe

(VTC News) -

Phát biểu trên tờ Record (Bồ Đào Nha), cựu cầu thủ Antonio Gonzalez (Tonito) cho rằng Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vẫn ở đẳng cấp cao hơn những ngôi sao hàng đầu của thế hệ đàn em.

“Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ở một đẳng cấp khác biệt. Để nói về những người còn lại, cần xem liệu họ có duy trì được phong độ cao trong nhiều năm liên tục hay không. Trăm nghe không bằng một thấy. Đó là khó khăn với những Yamal, Kylian Mbappe, Haaland. Những cái tên này giỏi nhưng cần chứng minh có khả năng làm nên lịch sử và đạt đến đẳng cấp của Messi hay Ronaldo không”, Antonio Gonzalez - cựu cầu thủ của Sporting Lisbon bình luận. Dù mang quốc tịch Tây Ban Nha, ông dành phần lớn thời gian sự nghiệp thi đấu cho các câu lạc bộ Bồ Đào Nha và hiện làm chuyên gia phân tích bóng đá tại đây.

Messi và Ronaldo ở đẳng cấp khác biệt.

Theo ông Gonzalez, bóng đá thế giới đang ở giai đoạn mới với một loạt cầu thủ đang cố gắng để lại dấu ấn mạnh mẽ và nỗ lực đạt đến đẳng cấp của Messi lẫn Ronaldo. Lamine Yamal là ví dụ tiêu biểu. Anh vô địch EURO 2024 khi mới 17 tuổi, ra mắt World Cup năm 19 tuổi và giành Quả bóng Bạc thế giới khi mới 18 tuổi.

“Thật may mắn khi Messi và Ronaldo xuất hiện cùng lúc và làm được những điều mà tôi tin rằng không ai khác có thể làm được, nhưng tôi cũng có thể sai”, vị chuyên gia chia sẻ.

Đội tuyển Bồ Đào Nha sắp đối đầu với Tây Ban Nha – quê hương của ông Antonio Gonzalez. Cựu tiền vệ này cho rằng đây là cuộc đối đầu rất khó đoán định kết quả. Tây Ban Nha không có sự đa dạng ở yếu tố cá nhân, nhưng Bồ Đào Nha lại sở hữu nhiều cầu thủ mang đến màu sắc riêng biệt.

Ông Gonzalez nói: “Tây Ban Nha có thể giữ nguyên đội hình xuất phát. Nhưng thời thế đã khác và các đội tuyển đều thay đổi, chúng ta không thể cứ mãi mắc kẹt trong quá khứ. Kể cả Bồ Đào Nha vẫn thường xuyên bị loại dù chơi tốt, thế hệ tài năng của đội tuyển này đang ở bước cuối cùng để vô địch World Cup, điều mà họ xứng đáng.

Chúng ta cần xem liệu sức mạnh này là do Tây Ban Nha có hàng phòng ngự rất mạnh và khá cân bằng, hay là do trình độ của các đối thủ. Cho đến nay, họ chưa đối đầu với những đội bóng mạnh như Croatia và Colombia mà Bồ Đào Nha đã gặp”.