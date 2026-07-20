Quan điểm của cơ quan quản lý về lùm xùm quanh phim 'Hoàng hậu cuối cùng'

(VTC News) -

Hoàng hậu cuối cùng (đạo diễn Bảo Nhân, Nam Cito) là tác phẩm điện ảnh mới nhất được công bố giữa làn sóng phim lịch sử đang “lên ngôi” tại Việt Nam. Dù chỉ mới hé lộ gương mặt diễn viên và trailer đầu tiên, phim đã nhận loạt ý kiến trái chiều.

Các phản hồi về phim chủ yếu xoay quanh việc diễn viên quá tuổi, diện mạo khác biệt, các tình tiết bị kịch tính hóa nghi dẫn đến góc nhìn sai lệch, lời thoại, trang phục, nề nếp, văn hóa, gia phong...

Cặp diễn viên Ma Ran Đô và Tăng Thanh Hà vào vai vua Bảo Đại, Nam Phương hoàng hậu trong “Hoàng hậu cuối cùng”.

Vừa qua ngày 19/7, một nhóm có tên “Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam” đăng tải văn bản thông cáo với nội dung “yêu cầu và đề nghị tôn trọng sự thật lịch sử trong các tác phẩm nghệ thuật, điện ảnh lấy cảm hứng từ triều Nguyễn” do ông Nguyễn Phước Bửu Nam, Chủ tịch hội đồng, ký. Các con của vua Bảo Đại là Bảo Ân và Patrick Édouard Bloch ký tán thành.

Tuy không nêu cụ thể tên tác phẩm “Hoàng hậu cuối cùng” nhưng hội đồng này đề cập đến “một số tác phẩm điện ảnh lấy cảm hứng từ triều Nguyễn trong đó có những chi tiết liên quan đến vua Bảo Đại, Hoàng hậu Nam Phương và Hoàng thái hậu Từ Cung”.

Văn bản đề nghị từ Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam. (Ảnh: Nhóm cùng tên)

“Một số cách xây dựng hình tượng và tình tiết trong các tác phẩm này gây nên nhiều ý kiến trái chiều, đồng thời có nguy cơ tạo ra nhận thức chưa chính xác về các nhân vật và bối cảnh lịch sử”, văn bản nêu.

Về bộ phim và văn bản từ gia tộc Nguyễn Phúc, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nói ghi nhận và tôn trọng các ý kiến đóng góp. Song đơn vị này cũng khẳng định hiện nay chưa có đủ cơ sở đưa ra kết luận vì phim chưa hoàn thành.

“Cục Điện ảnh không đánh giá một bộ phim bằng dư luận, cũng không bảo vệ một bộ phim bằng cảm tính. Mọi quyết định đều được thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật”, đại diện Cục Điện ảnh - Cục trưởng Đặng Trần Cường cho biết.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường. (Ảnh: Hà Phương)

Ông Cường cũng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn khuyến khích phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó điện ảnh được xác định là một ngành công nghiệp sáng tạo. Việc khai thác các nhân vật, sự kiện hoặc bối cảnh lịch sử làm chất liệu sáng tác là hoạt động bình thường của điện ảnh Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, quyền tự do sáng tạo nghệ thuật luôn phải đi cùng trách nhiệm tôn trọng lịch sử, văn hóa và các giá trị được pháp luật bảo vệ.

“Đối với những bộ phim sử dụng trực tiếp tên tuổi các nhân vật lịch sử hoặc khai thác các sự kiện lịch sử có ảnh hưởng lớn đến xã hội, Hội đồng thẩm định sẽ xem xét rất kỹ trên nhiều phương diện, từ nội dung, bối cảnh, cách thể hiện đến tác động xã hội của tác phẩm, bảo đảm việc đánh giá được thực hiện khách quan, toàn diện và đúng quy định của Luật Điện ảnh”, đại diện Cục Điện ảnh nói thêm.

Về phía hội đồng Nguyễn Phúc, văn bản cũng nêu tinh thần tôn trọng quyền sáng tạo nghệ thuật, song hội đồng kiến nghị công khai hoặc minh bạch tư liệu đối với các chi tiết hư cấu liên quan đến vua Bảo Đại, Nam Phương Hoàng hậu và Hoàng thái hậu Từ Cung.

Hội tộc đề nghị có hình thức giải thích, đính chính rõ ràng đối với những nội dung mang tính hư cấu nhưng dễ hiểu nhầm là sự thật lịch sử, ngoài ra cũng kiến nghị đổi tên nhân vật để tránh gây nhầm lẫn với nhân vật lịch sử có thật.

Hội đồng thẩm định phim Quốc gia thuộc Cục Điện ảnh, là đơn vị quyết định phân loại độ tuổi đối với phim được chiếu hoặc cấm chiếu nếu vi phạm điều cấm trong Luật Điện ảnh và pháp luật Nhà nước Việt Nam nói chung.