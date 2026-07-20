Sunshine Group được vinh danh 'Môi trường làm việc tốt nhất châu Á'

(VTC News) -

Được ví như “Oscar của ngành nhân sự” và là một trong những giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực quản trị nhân sự tại khu vực, HR Asia Awards do Tạp chí HR Asia tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có chính sách nhân sự nổi bật và môi trường làm việc tạo được mức độ gắn kết cao.

Giải thưởng được triển khai tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, sử dụng mô hình khảo sát TEAM (Total Engagement Assessment Model) để đánh giá trải nghiệm của người lao động, với dữ liệu tham chiếu từ hơn 2,5 triệu người lao động tại trên 20.000 tổ chức.

Quá trình bình chọn kết hợp khảo sát nhân viên và thẩm định độc lập, vì vậy chỉ những doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí khắt khe về quản trị con người, mức độ gắn kết nội bộ và hiệu quả tổ chức mới được vinh danh.

Vượt qua hai vòng đánh giá độc lập cùng hệ thống tiêu chí nghiêm ngặt của Hội đồng giám khảo, năm nay Sunshine Group ghi nhận phản hồi tích cực ở nhiều hạng mục quan trọng, trong đó có việc xây dựng văn hóa đối thoại cởi mở, khuyến khích nhân sự ở mọi cấp chủ động đóng góp sáng kiến; đồng thời đầu tư mạnh cho đào tạo, nâng cao năng lực và làm chủ các công nghệ mới trong bối cảnh đẩy mạnh AI và chuyển đổi số.

Chính sách đãi ngộ toàn diện, lộ trình phát triển minh bạch cùng các chương trình chăm lo đời sống tinh thần được tổ chức thường xuyên cũng góp phần kiến tạo một đội ngũ gắn kết, giàu năng lực và thích ứng cao.

Đại diện các doanh nghiệp tại lễ trao giải HR Asia Awards 2026.

Danh hiệu lần này cũng ghi dấu bước tiến của Sunshine Group trong giai đoạn phát triển mới, với định hướng lấy công nghệ, con người và đổi mới sáng tạo làm các trụ cột tăng trưởng.

Cùng với việc đẩy mạnh đầu tư vào AI, dữ liệu lớn (Big Data), nghiên cứu - phát triển (R&D) và hạ tầng số, Tập đoàn tiếp tục ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, thúc đẩy học tập liên tục, trao quyền để mỗi cá nhân phát huy năng lực và đóng góp vào quá trình đổi mới của doanh nghiệp.

Với hơn 30 dự án đã và đang triển khai cùng tổng mức đầu tư hàng trăm ngàn tỷ đồng, Sunshine Group không chỉ tạo thêm hàng chục nghìn việc làm mà còn đặt ra nhu cầu lớn về đội ngũ nhân sự có trình độ cao.

Hiện Sunshine Group đang triển khai hơn 30 dự án BĐS trên toàn quốc với tổng mức đầu tư lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, qua đó tạo thêm hàng chục nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp đồng thời đặt ra nhu cầu rất lớn về đội ngũ nhân sự chất lượng cao, sẵn sàng đồng hành cùng quá trình chuyển đổi và mở rộng quy mô thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026” không chỉ khẳng định chất lượng môi trường làm việc của Sunshine Group, mà còn cho thấy chiến lược đầu tư vào con người đang trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng, tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.