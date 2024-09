Rau dền có tác dụng gì với sức khoẻ?

(VTC News) -

Rau dền vốn là loại rau không còn quá xa lạ với hầu hết mọi người. Nó không chỉ được sử dụng trong các bài thuốc cổ truyền mà còn là món ăn vô cùng bổ dưỡng cho sức khỏe.

Thành phần dinh dưỡng của rau dền

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân chỉ ra thành phần dinh dưỡng của rau dền. Trong 100g rau dền chứa:

Năng lượng: 102 kcal

Chất béo: 1,6g

Chất xơ: 2,1g

Protein: 3,8g

Carbohydrate: 18,69g

Folate 22mcg

Niacin 0,235mg

Riboflavin 0,022mg

Thiamin 0,015mg

Beta-tocopherol 0,38mg

Alpha-tocopherol 0,19mg

Vitamin B6 0,113mg

Vitamin E 0,19mg

Khoáng chất: Đồng 0,149mg, Canxi 47mg, Magie 65mg, Mangan 0,854mg, Kali 135mg, Phospho 135mg, Natri 6mg.

Tác dụng của rau dền với sức khoẻ

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử VTC News, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm cho biết, rau dền là thực phẩm giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là những tác dụng của rau dền với sức khoẻ:

Hỗ trợ sức khoẻ xương

Rau dền chứa lượng canxi đáng kể (khoảng 215mg/100g) cùng với vitamin K (1140µg/100g). Canxi là thành phần quan trọng cho sự phát triển và duy trì xương chắc khỏe, trong khi vitamin K hỗ trợ quá trình đông máu và giúp tăng cường sức khỏe xương.

Rau dền rất tốt cho sức khoẻ

Việc bổ sung rau dền vào bữa ăn có thể giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến xương như loãng xương.

Tăng cường hệ miễn dịch

Với hàm lượng vitamin C cao (43mg/100g), rau dền đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Hỗ trợ tiêu hoá và kiểm soát đường huyết

Rau dền rất giàu chất xơ (2,6g/100g), giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ còn giúp điều chỉnh mức đường huyết, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến đường huyết như tiểu đường loại 2. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người muốn duy trì cân nặng lý tưởng và cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

Ngăn ngừa thiếu máu

Rau dền cung cấp khoảng 2,3mg sắt trên 100g, kết hợp với axit folic (85µg/100g), giúp hỗ trợ sản xuất tế bào máu và phòng ngừa thiếu máu. Đặc biệt, axit folic rất quan trọng cho phụ nữ mang thai, giúp ngăn ngừa các dị tật ống thần kinh ở thai nhi.

Bảo vệ sức khoẻ tim mạch

Rau dền chứa nhiều kali (611mg/100g), khoáng chất cần thiết giúp điều hòa huyết áp và duy trì cân bằng điện giải trong cơ thể. Kali cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Chống oxy hoá và phòng ngứa bệnh mạn tính

Rau dền chứa các phytochemical, bao gồm flavonoid và polyphenol, tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Những hợp chất này giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như ung thư và các bệnh tim mạch.

Trên đây là những tác dụng của rau dền với sức khoẻ. Hãy thường xuyên bổ sung rau dền vào chế độ ăn uống của gia đình nhé.