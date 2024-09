Những người nên hạn chế ăn rau dền

(VTC News) -

Tác dụng của rau dền đối với sức khoẻ

Rau dền là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Rau dền dễ trồng, thường mọc hoang dại ở những bãi đất bỏ hoang. Ngoài công dụng làm mát gan, thanh nhiệt, loại rau này còn được biết đến như một vị thuốc chữa được rất nhiều bệnh. Dưới đây là những tác dụng phổ biến của rau dền.

Tốt cho xương khớp

Báo Lao động dẫn nguồn trang Naturalfoodseries cho biết, theo thống kê rau dền có hàm lượng canxi nhiều gấp ba lần so với rau bó xôi và hai lần so với sữa.

Rau dền chứa nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hàm lượng canxi trong rau khá cao mà ít loại rau củ nào có được. Do đó, đây là một trong những loại siêu thực phẩm giúp tăng cường độ cứng của xương, làm giảm nguy cơ loãng xương và bệnh co giật do thiếu hụt canxi.

Tốt cho bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu chỉ ra rằng ăn rau dền thường xuyên sẽ giúp ổn định đường huyết, điều này rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2.

Loại rau này còn giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tình trạng tăng lượng đường trong máu như béo phì.

Ngăn ngừa các vấn đề răng miệng

Tác dụng của rau dền giúp làm giảm các biến chứng răng miệng như đau, sưng lợi, viêm họng hay viêm loét miệng.

Ngừa bệnh tim mạch

Rau dền còn có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Ngoài ra, tocotrienol - loại vitamin E trong loại rau này cũng giúp loại bỏ cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh mạch vành.

Cải thiện chứng thiếu máu

Việc thiếu hụt chất sắt trong cơ thể có thể gây ra hiện tượng thiếu máu. Hàm lượng sắt dồi dào trong rau dền có vai trò gia tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu, rất có lợi cho bệnh nhân thiếu máu.

Rau dền tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được

Những người không nên ăn rau dền

Rau dền tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội) cho biết, một số nhóm người sau không nên ăn rau dền:

Người cơ địa hàn

Rau dền tính hàn, do đó những người có cơ địa hàn nếu ăn rau dền có thể làm tăng nguy cơ bị tiêu chảy, lạnh bụng, đau bụng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người bị tiêu chảy mạn tính, người đi ngoài lỏng

Rau dền tính hàn, có thể làm tăng tình trạng tiêu chảy, đi ngoài lỏng.

Báo Vietnamnet dẫn lời bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TP.HCM khuyên rằng, rau dền không phù hợp sử dụng ăn sống, ép nước uống. Canh rau dền ăn một bữa, không để qua đêm hay hâm nóng lại canh khiến nitrat trong lá sẽ chuyển thành nitrit làm tăng nguy cơ gây ung thư. Một tuần, bạn có thể thêm vào thực đơn 3-4 bữa rau dền.

Khi ăn rau dền, bạn có thể kết hợp với mướp, rau mồng tơi, cua đồng. Bạn không ăn thịt ba ba kết hợp rau dền.