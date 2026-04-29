Thiếu nữ 14 tuổi mang u 4,3kg chứa tóc và răng, gia đình lại nghĩ con tăng cân

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 14 tuổi mang khối u buồng trứng khổng lồ, nặng 4,3kg.

Khoảng 5 tháng gần đây, bụng bé gái lớn nhanh bất thường, kèm cảm giác đau tức âm ỉ vùng bụng. Gia đình cho rằng đây chỉ là biểu hiện tăng cân hoặc thay đổi sinh lý ở tuổi dậy thì nên chưa đưa con đi kiểm tra. Chỉ đến khi bụng chướng căng rõ rệt, sờ thấy khối cứng lan lên gần vùng mũi ức, gia đình mới lo lắng đưa bệnh nhi đến viện.

Qua thăm khám, siêu âm và chụp chiếu, bác sĩ phát hiện buồng trứng phải của bệnh nhi có khối u kích thước lớn, nghi ngờ u tế bào mầm ác tính – nhóm ung thư thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên. Đáng chú ý, buồng trứng trái cũng xuất hiện thêm một khối u khoảng 8 cm, hướng tới u bì lành tính.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy trọn khối u cho bệnh nhi. (Ảnh: BVPSTƯ)

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng khoa Phụ ung thư, cho biết với kích thước khối u lớn và nguy cơ biến chứng cao, các bác sĩ quyết định phẫu thuật sớm.

Trong ca mổ, ê-kíp cắt bỏ trọn vẹn khối u buồng trứng phải nặng 4,3kg. Bên trong khối u chứa nhiều thành phần như tóc, răng, xương và các tổ chức kém biệt hóa - đặc điểm thường gặp ở u tế bào mầm.

Với buồng trứng trái, các bác sĩ bóc tách khối u, cố gắng bảo tồn tối đa phần mô lành nhằm duy trì chức năng nội tiết và khả năng sinh sản cho bệnh nhi trong tương lai.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, sức khỏe ổn định và có thể ăn uống bình thường.

Theo bác sĩ Thắng, việc lấy trọn vẹn khối u có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong điều trị. “Nếu đây là khối u ác tính và bị vỡ trong quá trình mổ, tế bào ung thư có thể phát tán trong ổ bụng, làm tăng nguy cơ tái phát và khiến bệnh nhi phải điều trị hóa chất sau mổ. Ngược lại, khi khối u được cắt bỏ nguyên vẹn, khả năng không cần hóa trị sẽ cao hơn, giúp giảm đáng kể gánh nặng điều trị”, bác sĩ phân tích.

Các chuyên gia cho biết u buồng trứng ở trẻ 14 tuổi là trường hợp hiếm gặp. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn tiến âm thầm và dễ bị bỏ qua nếu phụ huynh chủ quan.

Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có dấu hiệu bụng to nhanh bất thường, đau bụng kéo dài, rối loạn kinh nguyệt hoặc sờ thấy khối cứng vùng bụng, cần đưa đi khám sớm để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Việc phát hiện sớm không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn tăng cơ hội bảo tồn chức năng sinh sản cho trẻ.