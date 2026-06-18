Quốc lộ 13 TP.HCM ngập như sông sau mưa, người dân bì bõm đẩy xe về nhà

Cơn mưa lớn giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập cục bộ, riêng Quốc lộ 13 đoạn qua phường Lái Thiêu chìm sâu trong nước, giao thông ùn ứ kéo dài.
Ông Lê Ngọc Lâm được bầu làm Chủ tịch BIDV nhiệm kỳ 2022-2027, thay ông Phan Đức Tú nghỉ hưu từ ngày 1/7.
Ban tổ chức quyết định tạm hoãn đêm bế mạc Tuần lễ âm nhạc Quốc tế Huế do ảnh hưởng của thời tiết bất thường.
Hồ Văn Cùa (16 tuổi) bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp tại khu vực biên giới Việt - Lào.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định trước những biến động phức tạp, khó lường, ASEAN và Nga cần chủ động kiến tạo môi trường ổn định, cân bằng và bền vững hơn.
Công an Hà Nội tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch vào sáng 19/6.
Vụ nổ lớn xảy ra tại vựa ve chai trên Quốc lộ 51, phường Tam Phước, TP Đồng Nai khiến 2 người tử vong.
Trực tiếp bóng đá Cộng hòa Séc vs Nam Phi (23h ngày 18/6): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số CH Séc đấu với Nam Phi thuộc bảng A World Cup 2026.
Theo Bộ Nội vụ, hiện nay 100% các địa phương đã hoàn thành phương án tổng thể sáp nhập thôn, tổ dân phố.
Bộ Quốc phòng Phần Lan thông tin nước này dự kiến mua bom lượn GBU-53 SDB II từ Mỹ để trang bị cho máy bay chiến đấu F-35.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát quyền lực chặt hơn, giám sát bằng dữ liệu tốt hơn, thu hồi tài sản sớm hơn, xử lý trách nhiệm cụ thể hơn.
Vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi thành phố Đà Nẵng năm 2026 quy tụ 19 thí sinh xuất sắc, được lựa chọn từ 105 thí sinh tham gia vòng sơ khảo tại 9 cụm thi.
VEC ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu, mở ra cơ hội phát triển các chuỗi triển lãm và sự kiện quy mô quốc tế tại Việt Nam.
Một phóng viên Hàn Quốc từng mỉa mai Son Heung-min trên sân tập World Cup 2026 xin lỗi toàn thể đội bóng và cam kết ngừng đưa tin về đội tuyển trong tương lai.
Theo đại diện Bộ Nội vụ, cơ quan này đang theo dõi, nắm bắt dư luận và tổng hợp ý kiến của người lao động liên quan đến đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh.
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