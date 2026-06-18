  • logo
Xuất bản ngày 18/06/2026 07:42 PM
Xuất bản ngày 18/06/2026 07:42 PM

Quốc lộ 13 TP.HCM ngập như sông sau mưa, người dân bì bõm đẩy xe về nhà

Thy Huệ
Thy Huệ
(VTC News) -

Cơn mưa lớn giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập cục bộ, riêng Quốc lộ 13 đoạn qua phường Lái Thiêu chìm sâu trong nước, giao thông ùn ứ kéo dài.

Quốc lộ 13 TP.HCM ngập như sông sau mưa, người dân bì bõm đẩy xe về nhà - 1

Khoảng 17h ngày 18/6, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ở TP.HCM và các địa bàn lân cận.

Quốc lộ 13 TP.HCM ngập như sông sau mưa, người dân bì bõm đẩy xe về nhà - 2
Quốc lộ 13 TP.HCM ngập như sông sau mưa, người dân bì bõm đẩy xe về nhà - 3

Rất nhanh sau đó, nhiều tuyến đường như Quốc Hương, Xuân Thủy, Lê Văn Việt... bắt đầu ngập.

Quốc lộ 13 TP.HCM ngập như sông sau mưa, người dân bì bõm đẩy xe về nhà - 4

Tại Quốc lộ 13, đoạn qua phường Lái Thiêu (Bình Dương cũ), tình trạng này diễn ra nghiêm trọng hơn, nhiều thời điểm ngập sâu từ 30-50cm.

Quốc lộ 13 TP.HCM ngập như sông sau mưa, người dân bì bõm đẩy xe về nhà - 5

Người dân bì bõm đẩy xe về nhà.

Quốc lộ 13 TP.HCM ngập như sông sau mưa, người dân bì bõm đẩy xe về nhà - 6

Hàng nghìn phương tiện nhích từng mét qua khu vực ngập. Nhiều xe máy chết máy giữa đường, người dân phải xuống dắt bộ hoặc tìm đường tránh.

Quốc lộ 13 TP.HCM ngập như sông sau mưa, người dân bì bõm đẩy xe về nhà - 7
Quốc lộ 13 TP.HCM ngập như sông sau mưa, người dân bì bõm đẩy xe về nhà - 8

Ô tô con, xe tải, xe khách cũng nối đuôi nhau di chuyển chậm giữa dòng nước. Đoạn đường ngập dài i hàng trăm mét khiến giao thông qua khu vực ùn ứ trong nhiều giờ.

Quốc lộ 13 TP.HCM ngập như sông sau mưa, người dân bì bõm đẩy xe về nhà - 9

Anh Hoàn Hữu, ngụ phường Bình Hoà cho biết, chỉ sau khoảng 30 phút mưa lớn, nước đã tràn kín mặt đường. "Mưa lớn quá nên tôi dừng lại trú, chờ mưa tạnh, nước rút mới về", anh Hữu nói.

Quốc lộ 13 TP.HCM ngập như sông sau mưa, người dân bì bõm đẩy xe về nhà - 10

Đến 19h, nước tại các điểm ngập trên Quốc lộ 13 vẫn rút chậm, giao thông chưa thể trở lại bình thường.

Google Thêm VTC News trên Google Search

Chọn VTC News làm nguồn ưu tiên trên Google Search

Bước 1: Bấm vào nút "Thêm VTC News trên Google", hoặc truy cập đường dẫn:

https://www.google.com/preferences/source?q=vtcnews.vn

Bước 2: Tại trang vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VTC News để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích màu xanh là hoàn tất.

Hướng dẫn thêm nguồn ưu tiên

✅ Khi xuất hiện dấu tích xanh như hình bên trên là bạn đã hoàn thành!

Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Dự báo thời tiết 10 ngày: Hà Nội nắng nóng gay gắt, cao nhất 38°C
Dự báo thời tiết 10 ngày: Hà Nội nắng nóng gay gắt, cao nhất 38°C
XSMN 18/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXSMN
XSMN 18/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay - Trực tiếp KQXSMN
Tác dụng của cây lược vàng với sức khỏe
Tác dụng của cây lược vàng với sức khỏe
Giá vàng hôm nay 18/6: Quay đầu lao dốc, mất mốc 4.300 USD/ounce
Giá vàng hôm nay 18/6: Quay đầu lao dốc, mất mốc 4.300 USD/ounce
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm