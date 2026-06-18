Quốc lộ 13 TP.HCM ngập như sông sau mưa, người dân bì bõm đẩy xe về nhà

Anh Hoàn Hữu, ngụ phường Bình Hoà cho biết, chỉ sau khoảng 30 phút mưa lớn, nước đã tràn kín mặt đường. "Mưa lớn quá nên tôi dừng lại trú, chờ mưa tạnh, nước rút mới về", anh Hữu nói.