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Xuất bản ngày 03/08/2026 12:21 PM
Xuất bản ngày 03/08/2026 12:21 PM

Siêu bão Dolphin mạnh bất thường, có thể 'nuốt chửng' bão khác

(VTC News) -

Siêu bão Dolphin duy trì cường độ cực mạnh suốt hơn 60 giờ trên Tây Bắc Thái Bình Dương, được dự báo có thể "nuốt chửng" bão Kujira trong những ngày tới.

VTC News
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