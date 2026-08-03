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Siêu bão Dolphin mạnh bất thường, có thể 'nuốt chửng' bão khác Siêu bão Dolphin duy trì cường độ cực mạnh suốt hơn 60 giờ trên Tây Bắc Thái Bình Dương, được dự báo có thể "nuốt chửng" bão Kujira trong những ngày tới.

Xuyên đêm tìm kiếm nam thanh niên đi lạc trên bán đảo Sơn Trà Do gặp mưa lớn, trời tối, địa hình phức tạp và tầm nhìn hạn chế nên Q. bị mất phương hướng, không thể tìm được đường ra trên bán đảo Sơn Trà.

Đoàn Bảo Châu bị phạt 7 năm tù về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Đoàn Bảo Châu đã phát các video clip nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt lên mạng xã hội facebook để tuyên truyền chống Nhà nước.

Ưu tiên biện pháp kinh tế và dân sự, xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng Về chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, Chính phủ đề xuất ưu tiên áp dụng các biện pháp kinh tế, dân sự.

Đề xuất cán bộ cố ý gây thiệt hại phải bồi thường 30-50 tháng lương Người thi hành công vụ cố ý gây thiệt hại nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể phải bồi thường 30-50 tháng lương của người đó.

'Ông trùm' bán 'trứng độc phê pha' cho giới trẻ sa lưới từ điều tra của nhà báo Đường dây bán "trứng độc" - loại thuốc lá điện tử tẩm ma túy đang được thanh thiếu niên Trung Quốc ưa chuộng - bị đánh sập nhờ cuộc điều tra táo bạo của phóng viên.

Truy tố Mr Pips, Shark Bình trong vụ án lừa đảo 1.600 tỷ đồng VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng bằng sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.

11 cách tẩy vết cà phê trên quần áo Cà phê là một trong những loại vết bẩn khá khó xử lý trên quần áo, đặc biệt khi để lâu hoặc không được làm sạch đúng cách.

Giá xăng dầu hạ nhiệt kéo chỉ số CPI tháng 7 giảm 0,12% Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 giảm 0,12% so với tháng trước chủ yếu do giá xăng dầu, lương thực, thực phẩm hạ.

5 cách xử lý quần áo hôi ẩm ngày mưa Rượu trắng pha với nước theo tỷ lệ 1:1 có thể hỗ trợ giảm mùi hôi trên quần áo ẩm, bạn có thể áp dụng trong những ngày mưa dai dẳng.

Nestlé Việt Nam cùng Bộ GD&ĐT trao tặng bể bơi và lớp dạy bơi tại Bắc Ninh Bộ GD&ĐT, Hội Thể thao học sinh Việt Nam, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh và Nestlé Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao bể bơi và khai mạc lớp dạy bơi mô hình điểm.

Toàn cảnh khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI Sáng 3/8, tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Báo Indonesia: Gặp đội tuyển Việt Nam mới là thử thách thực sự Báo Indonesia đánh giá tuyển Việt Nam là thử thách khó nhất tại ASEAN Cup 2026, cảnh báo đội nhà giữ bản lĩnh trước lối chơi của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Giá tiêu hôm nay 3/8: Đồng loạt đi ngang Giá tiêu trong nước hôm nay 3/8 ổn định ở mức 138.000 - 141.000 đồng/kg sau phiên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg.