TP.HCM mưa lớn sau chuỗi ngày nắng nóng, nhiều đường ngập sâu, kẹt xe kéo dài

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến 19h30 ngày 2/5, sau trận mưa lớn, nhiều tuyến đường tại TP.HCM vẫn đang trong tình trạng ngập sâu, khiến người dân chật vật di chuyển.
Tại quốc lộ 1K (đoạn qua ngã tư cầu vượt Bình Phước, phường Hiệp Bình), dù nước cơ bản rút nhưng nhiều đoạn vẫn ngập, gây khó khăn cho người đi xe máy.
Một số đoạn ngập đến nửa bánh xe, khiến xe chết máy.
Qua những khu vực ngập, người dân phải giảm ga, khiến nhiều đoạn ùn tắc kéo dài.
Nhiều sạp hàng tại chợ đầu mối Thủ Đức "thất thủ" khi nước dâng quá sạp.
Sau khi nước rút, các tiểu thương phải dọn dẹp, bày hàng trở lại để kịp bán phiên tối.
Anh Nguyễn Hoàn Hữu (tài xế xe công nghệ) cho biết: “Mưa rất lớn mà lại kéo dài gần 2 tiếng nên việc ngập sâu khó tránh khỏi. Hồi chiều ở mấy khu này nước ngập quá yên xe máy, không ít ô tô phải gọi cứu hộ đến cẩu đi".
Tương tự, tại Quốc lộ 13 (đoạn qua phường Bình Hòa), nước vẫn chưa rút hẳn khiến người đi xe máy gặp khó khăn.
Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, mây dông phát triển nhanh từ khu vực phía Tây Nam và Nam TP.HCM, sau đó mở rộng phạm vi, gây mưa diện rộng tại nhiều phường, xã phía Tây và các khu vực lân cận. Chỉ trong thời gian ngắn, lượng mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ngập nặng.
Tại khu vực phường Hiệp Bình và phường Thủ Đức, các tuyến đường như: Linh Đông, Lý Tế Xuyên, Tô Ngọc Vân, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam...chìm trong biển nước.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, TP.HCM sẽ bước vào giai đoạn chuyển mùa với nhiều cơn mưa dông xuất hiện vào chiều tối. Người dân được khuyến cáo theo dõi dự báo thời tiết, chủ động phương án di chuyển để tránh các khu vực ngập sâu, đảm bảo an toàn.
