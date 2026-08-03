PhenikaaMec tái thông thành công 3 nhánh động mạch vành tắc hoàn toàn mạn tính

(VTC News) -

Ca bệnh đặc biệt hiếm gặp trong thực hành tim mạch can thiệp

Người bệnh N.T.C (77 tuổi, Quốc Oai, Hà Nội) nhập viện PhenikaaMec sau nhiều tháng xuất hiện các cơn đau thắt ngực khi gắng sức. Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec ghi nhận người bệnh có tăng huyết áp và rối loạn lipid máu nhiều năm - hai yếu tố nguy cơ quan trọng thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch.

Các kết quả thăm dò chuyên sâu cho thấy hệ thống mạch máu toàn thân đều xuất hiện nhiều vị trí xơ vữa nặng, bao gồm hẹp động mạch cảnh hai bên, tắc động mạch đốt sống, hẹp nhiều đoạn động mạch chi dưới và tổn thương động mạch quay phải.

Đáng chú ý nhất là hình ảnh chụp động mạch vành ghi nhận cả ba thân động mạch vành đều bị tổn thương. Trong đó, động mạch vành phải (RCA) và nhánh mũ trái (LCx2) đều tắc hoàn toàn mạn tính, còn động mạch liên thất trước (LAD2) hẹp tới 90%.

ThS. BS Nguyễn Danh Quý - Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec - cho biết: “CTO là dạng tổn thương có tỷ lệ can thiệp thành công thấp hơn nhiều so với các tổn thương mạch vành thông thường do lòng mạch đã bị bít kín trong thời gian dài, cấu trúc xơ hóa và vôi hóa phức tạp. Khi hai tổn thương CTO xuất hiện đồng thời trên nền bệnh ba thân động mạch vành ở một người bệnh cao tuổi, mức độ khó tăng lên đáng kể.

Với những ca bệnh như vậy, bác sĩ không thể chỉ tập trung vào kỹ thuật tái thông mà phải đánh giá toàn diện mức độ thiếu máu cơ tim, chức năng thất trái, khả năng chịu đựng của người bệnh cũng như xây dựng chiến lược điều trị theo từng giai đoạn để đạt hiệu quả lâu dài”.

Chiến lược can thiệp nhiều giai đoạn giúp tối ưu hiệu quả điều trị

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec quyết định lựa chọn chiến lược can thiệp theo giai đoạn (Staged PCI) thay vì xử trí đồng thời toàn bộ các tổn thương.

Đây là phương án phù hợp đối với người bệnh lớn tuổi có tổn thương mạch vành phức tạp, giúp giảm thời gian can thiệp, hạn chế lượng thuốc cản quang sử dụng (giảm nguy cơ suy thận do thuốc cản quang) giảm thời gian chiếu tia x quang, đồng thời giảm nguy cơ biến chứng trong quá trình điều trị.

ThS. BS Nguyễn Danh Quý trực tiếp thực hiện can thiệp.

Ở giai đoạn đầu, ê-kíp ưu tiên tái thông nhánh LCx2 - vị trí gây thiếu máu cơ tim có ý nghĩa lâm sàng nhất. Can thiệp CTO được thực hiện bằng kỹ thuật tiếp cận xuôi dòng (Antegrade CTO PCI). Sau khi vượt qua đoạn tắc bằng hệ thống dây dẫn chuyên dụng, các bác sĩ tiến hành nong bóng và đặt stent dưới sự hỗ trợ của siêu âm trong lòng mạch vành (IVUS) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Kết quả chụp kiểm tra ghi nhận dòng máu được khôi phục hoàn toàn qua đoạn động mạch từng bị tắc, stent bung nở tối ưu và không xuất hiện biến chứng. Sau thủ thuật, người bệnh giảm rõ rệt triệu chứng đau ngực, huyết động ổn định và tiếp tục được điều trị nội khoa trước khi thực hiện tái thông các tổn thương còn lại theo kế hoạch.

Ở giai đoạn 2, ê-kíp bác sĩ Trung tâm Tim mạch tiếp tục thực hiện tái thông thành công động mạch vành phải (RCA) (bằng kỹ thuật ngược dòng retrograde cực kì khó) và động mạch liên thất trước (LAD), hoàn tất quá trình tái tưới máu cho cả ba nhánh mạch vành bị tổn thương nặng.

Người bệnh hồi phục tốt, triệu chứng đau ngực biến mất, chức năng tim được cải thiện rõ rệt và đủ điều kiện xuất viện trong tình trạng ổn định.

Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec làm chủ nhiều kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu

Là một trong những chuyên khoa trọng điểm của PhenikaaMec, Trung tâm Tim mạch quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tim mạch nội khoa và can thiệp, đồng thời được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng Cathlab hiện đại cùng nhiều công nghệ hỗ trợ chuyên sâu.

Hiện Trung tâm triển khai thường quy nhiều kỹ thuật tim mạch tiên tiến như chụp và can thiệp động mạch vành qua da (PCI), can thiệp các tổn thương CTO, siêu âm trong lòng mạch (IVUS), đo dự trữ lưu lượng vành FFR/iFR, chụp CT mạch vành, siêu âm tim chuyên sâu cùng nhiều kỹ thuật điều trị bệnh lý tim mạch cấu trúc và rối loạn nhịp.

Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia tại Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec.

Với định hướng phát triển theo tinh thần “Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững”, Trung tâm Tim mạch PhenikaaMec không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước chinh phục những ca bệnh khó, mang đến thêm cơ hội điều trị an toàn, hiệu quả cho người bệnh ngay tại Việt Nam.