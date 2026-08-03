Bị HLV Kim Sang-sik chê 'chưa làm tốt', Đình Bắc vẫn khiến Indonesia dè chừng

(VTC News) -

Trước trận đấu với Việt Nam trong trận đấu thuộc bảng B ASEAN Cup 2026, báo chí Indonesia dành sự quan tâm đến sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Trong bài viết với tiêu đề “3 cầu thủ Việt Nam có thể trở thành cơn ác mộng với tuyển Indonesia: Cảnh giác trước sự bùng nổ của 2 ngôi sao nhập tịch”, tờ Bola cảnh báo huấn luyện viên John Herdman cần đặc biệt lưu ý tới “một số ‘vũ khí’ nguy hiểm” của Việt Nam gồm Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son.

“Những cầu thủ này đã chứng minh được đẳng cấp trong hai trận đầu tiên của Việt Nam tại giải đấu. Họ đóng vai trò then chốt trong chiến thắng đậm của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở những trận mở màn bảng A.

Báo Indonesia cho rằng Đình Bắc là một trong những nhân tố then chốt trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Sự hiện diện của những cái tên này là lời cảnh báo rõ ràng dành cho Rizky Ridho cùng các đồng đội, đặc biệt là hàng phòng ngự. Indonesia sẽ không được phép lơ là trước những pha di chuyển và khả năng tạo đột biến của các cầu thủ này”, tờ báo Indonesia nhận định.

Đứng đầu danh sách là Nguyễn Đình Bắc. Truyền thông Indonesia cho rằng dù thi đấu chưa thực sự hiệu quả ở trận gặp Singapore khi bỏ lỡ nhiều cơ hội và bị thay ra từ phút 41, cầu thủ chạy cánh 21 tuổi vẫn được đánh giá là ngòi nổ nguy hiểm bậc nhất của tuyển Việt Nam.

“Hàng thủ Indonesia sẽ phải đặc biệt cảnh giác với thần đồng của tuyển Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc. Dù vừa có một trận đấu không như ý, cầu thủ này vẫn là nhân tố hết sức đặc biệt.

Đình Bắc là cái tên có thể tạo ra rất nhiều rắc rối. Ở trận mở màn, anh ghi tới 3 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo. Hiện tại, anh vẫn là chân sút số một của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026”, Bola nhận xét.

Cái tên tiếp theo được báo Indonesia nhắc tới là Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo da Silva). Theo tờ báo, tiền vệ tấn công nhập tịch gốc Brazil là mối nguy hiểm đối với đội nhà vì anh đang ngày càng chiếm được niềm tin từ HLV Kim Sang-sik và vừa lập cú đúp vào lưới Timor-Leste.

Xuân Son và Hoàng Hên là 2 cầu thủ nhập tịch được truyền thông Indonesia chú ý.

“Cầu thủ có tên khai sinh Hendrio Araujo da Silva được xem là một trong những nhân tố sẽ thử thách hàng phòng ngự Indonesia do Rizky Ridho cùng các đồng đội chỉ huy ở cuộc đối đầu sắp tới”, tờ báo viết.

Không chỉ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son cũng được truyền thông Indonesia đặc biệt lưu ý. Dù mới có một bàn thắng tại giải đấu, chân sút nhập tịch gốc Brazil vẫn được đánh giá là mối đe dọa lớn nhờ hiệu suất ghi bàn ấn tượng kể từ khi khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh đã ghi 12 bàn sau 11 lần ra sân cho “Những chiến binh Sao Vàng”, trong đó từng giành danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2024 với 7 pha lập công.

“Indonesia cũng phải đặc biệt dè chừng một tiền đạo nhập tịch khác của tuyển Việt Nam. Không ai khác, đó chính là Rafaelson, người hiện đã đổi tên thành Nguyễn Xuân Son.

Tại ASEAN Cup 2026, anh mới ghi 1 bàn sau 2 trận. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thành tích trong màu áo đội tuyển Việt Nam, chân sút gốc Brazil này vẫn sở hữu khả năng săn bàn cực kỳ đáng gờm”.

Theo lịch thi đấu, Indonesia sẽ chạm trán đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ bảng B giải ASEAN Cup 2026 vào lúc 20h30 ngày 3/8 trên sân vận động Pakansari. Trước khi bước vào màn so tài, tuyển Việt Nam và Indonesia đã có 31 lần chạm trán trên mọi đấu trường với thành tích khá cân bằng.